Тарифы на газ в Украине в октябре: сколько нужно платить

Единого тарифа на газ в Украине нет – каждый из поставщиков определяет собственную стоимость голубого топлива. В октябре минимальная цена у "ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр. Максимальная – у "СветГаза", 9,99 грн за кубометр. Такими же расценки были и в сентябре.

Об этом сообщает "ГазПравда". Там отмечают: годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть текущие расценки останутся такими как минимум до окончания отопительного сезона.

"Кроме того, 22 августа Кабинет министров продлил действие PSO (специальных обязательств) на рынке природного газа. Что позволит сохранить без изменений и тарифы на тепло", – говорится в сообщении.

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Какие тарифы выставили поставщики

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагазсбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" – "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"СветГаз" – 9,99 грн за кубометр.

В то же время, напомнили аналитики, 98% украинцев получает газ у "Нафтогаза". Это 12,4 млн украинских семей, которые платят за кубометр топлива 7,96 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, с 1 октября в Украине будут по новым правилам рассчитывать платежи за транспортировку газа. Минимальная стоимость доставки газа уменьшится, однако новшество коснется не всех.

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