Графики отключений света уже разработаны: к чему готовиться украинцам

В Украине уже разработаны графики отключения электроэнергии – однако применять их пока не планируют. В Минэнерго уверяют: значительные проблемы могут возникнуть только в случае атак РФ на энергосистему страны. Сами же графики, скорее всего, разработаны с учетом опыта прошлого года относительно интенсивности повреждений и соответствующих последствий для энергосистемы и отдельных регионов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик DiXi Group Богдан Серебренников. Он напомнил: в 2022 году графики вводились "с колес". Что стало причиной многих жалоб и нареканий на их несправедливость.

"Вероятно, чтобы избежать подобных проблем ориентировочные графики возможных временных ограничений электроснабжения были подготовлены заранее. Готовиться таким образом – это нормально и нужно", – объяснил Серебренников.

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При этом он подтвердил заявление Минэнерго, что применять графики пока не планируют. По словам эксперта, возможность их полного или частичного применения будет зависеть от:

вражеских обстрелов энергообъектов;

способности их быстрого восстановления.

Впрочем, возможно, даже при обстрелах свет украинцам не будут отключать. Как обїяснил Серебренников, "Укрэнерго" уже "разрабатывает резервные схемы питания – чтобы избежать блекаутов в системе или отдельных ее частях".

Почему нельзя накопить электричество в батареях

В свою очередь, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, полноценной в разговоре с OBOZREVATEL ранее рассказал, что в настоящее время в мире не существует полноценной работающей технологии, позволяющей накапливать и хранить электричетсво в огромных батареях – чтобы в случае блекаутов подавать его людям.

"У нас мощность энергосистемы сейчас где-то 12-16 ГВт. То есть мы потребляем такой объем электроэнергии в сутки в течение года. Исходя из практики, таких аккумуляторов нужно поставить хотя бы на треть этой мощности – то есть на 5 ГВт. И в принципе тогда мы сможем туда закачивать электроэнергию. Но полноценной технологии, которая позволила бы реализовать такой масштаб, сейчас нет", – отметил он.

Полагаться же глобально на уже существующие технологии, по его словам, нельзя. Поскольку это дорого и неэффективно.

Еще одна проблема, указал эксперт, кроется в организации работы таких систем. Ведь кроме собственно создания батарей, нужно:

где-то их поставить;

четко определить распределение нагрузки для каждого региона – потому что разные части страны потребляют ресурс по-разному.

"А это сложно. Такого опыта нет ни у кого. Поэтому если представить, что Украина где-то взяла такие аккумуляторы, то нужно будет самостоятельно создавать концепцию их использования – как теоретическую, так и практическую, привязанную к четким параметрам работы системы. Готовности же к такому нет", – признал Корольчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, отключения электричества могут создать многим украинцам сложности с приготовлением горячей пищи – особенно тем, у кого дома установлена электроплита. Выйти из ситуации помогут газовая горелка и продукты, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении.

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