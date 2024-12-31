Украинцам нужно подготовить технику: из-за отключения света может пострадать телевизор, холодильник и бойлер

Украинцам при отключении электроэнергии следует выключать технику из розеток и не включать все приборы сразу после возобновления питания. Для защиты от скачков напряжения следует установить реле напряжения, стабилизаторы или источники бесперебойного питания.

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Об этом сообщило Правительство online, подготовив видео-инструкцию. В условиях регулярных отключений электроэнергии, которые могут сопровождаться скачками напряжения, украинцам важно защитить свою технику от возможных повреждений.

не включайте прибор сразу после восстановления электроснабжения;

После возвращения электроэнергии подождите 10-15 минут, прежде чем подключать приборы к сети. Этот период позволит стабилизировать напряжение и избежать сбоев в работе техники.

распределяйте нагрузку на электросеть;

Не включайте все электроприборы после восстановления энергоснабжения. Начните с наименее мощных устройств, таких как светильники или зарядные устройства для гаджетов. Энергоемкую технику, такую как стиральные машины или бойлеры, используйте ночью, когда нагрузка на энергосистему минимальна.

установите устройства защиты от перепадов напряжения:

реле напряжения – автоматически отключает технику во время скачков напряжения и снова подключает ее, когда напряжение нормализуется;

– автоматически отключает технику во время скачков напряжения и снова подключает ее, когда напряжение нормализуется; стабилизаторы напряжения – поддерживают стабильное напряжение для работы устройств. Они сильны, но не имеют автономного источника питания;

Также стоит позаботиться об источнике бесперебойного питания (ИБП). Она обеспечивает временную подачу тока благодаря встроенным аккумуляторам.

выключайте технику во время отключений.

Перед ожидаемым выключением электроэнергии, а также при внезапных перебоях, важно выключить основные приборы из розеток. Это позволит избежать резких перепадов напряжения, которые могут повредить электронику.

Нагрузка на энергосистему при одновременном включении большого количества приборов может привести к аварийным ситуациям и последующим отключениям. Кроме того, скачки напряжения опасны для бытовой техники, ведь они могут вызвать выход из строя дорогих устройств. Особенно уязвимы к перепадам напряжения:

холодильники;

стиральные машины;

телевизоры;

бойлеры;

компьютеры и другая электроника

Для этих устройств особенно важно использовать стабилизаторы или реле напряжения. Следуя рекомендациям, вы не только защитите свои приборы, но и поможете избежать перегрузки энергосистемы. Каждый гражданин, сознательно распределяющий потребление электроэнергии, способствует ее стабильной работе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, энергосистема Украины остается целостной, несмотря на все трудности и атаки врага. В январе украинцам следует готовиться к возможному увеличению продолжительности отключений электроэнергии из-за морозов и угроз новых ударов.

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