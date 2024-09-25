Озвучен сценарий отключения электроэнергии зимой: что обязательно нужно сделать для подготовки техники и квартиры

В Украине зимой продолжительность отключений при сильных морозах и новых атаках РФ на энергетику могут составлять до 18 часов в сутки. Положительный сценарий: ограничение продолжительностью всего 4 часа. И хотя сейчас точно спрогнозировать, какими будут отключения, невозможно. Тем не менее, каждый украинец уже должен подготовить свое жилье и электроприборы к отопительному сезону.

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О том, какими могут быть ограничения и что следует сделать каждому, читайте в материале OBOZ.UA.

Какими будут отключения электроэнергии зимой

Зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов в сутки, заявили на страницах своего бюллетеня представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Представители миссии ООН посетили поврежденные станции, побеседовали с представителями власти, а также провели 65 интервью с аналитическими центрами, техническими специалистами, учеными. Широкий диапазон от 4 до 18 часов включает в себя все возможные сценарии развития событий. От положительного (отключение всего на 4 часа в сутки) до отрицательного (18 часов в сутки без света).

Точный прогноз озвучить невозможно. Для этого нужно знать, какими будут следующие атаки на энергетику РФ (и будут ли они разрушительными), также прогноз зависит и от температуры воздуха.

Энергетические компании разрабатывают сценарии развития событий, информацию также аккумулируют в Минэнерго. Энергетики оценивают и возможный дефицит, и варианты смены графиков, и пути компенсации этого дефицита. Владимир Кудрицкий, находясь в должности главы "Укрэнерго", предупреждал, что "легкой прогулки" зимой не будет. Точных прогнозов он тогда не озвучивал. А уже после своего увольнения разъяснил: по сценарию, который они разработали, не будет отключения только при условии, что не будет новых обстрелов, а всю зиму средняя температура будет сохраняться на уровне 5-15 градусов тепла. Это практически невозможно.

К примеру, в декабре 2023-го в Киеве средняя температура воздуха была на уровне +0,7°С, тогда как климатическая норма – +3,2°С. При этом в январе 2024 года в столице в самый холодный день температура опустилась до -15,8°С. Избежать отключений в морозные дни невозможно.

"Несмотря на значительные и дорогостоящие меры, которые предпринимает Украина для смягчения последствий, их недостаточно для компенсации потери генерирующих мощностей в этом году", – говорится в заявлении миссии ООН. Собеседники OBOZ.UA в Минэнерго говорят, что базовый сценарий предполагает дефицит электроэнергии в период пиковых нагрузок около 30%.

"Дефицит в 30% это уже с учетом импорта. То есть от общей потребности, в которую входят и критические объекты, будет 70%. Критическая инфраструктура вообще не будет ограничиваться. Поэтому дефицит для населения может быть на уровне 50%", – неофициально поделился прогнозом собеседник OBOZ.UA в министерстве.

Однако это не означает, что по всей стране будут действовать, например, четыре-четырёх графики. В некоторых регионах ограничения могут быть менее жесткими. Традиционно тяжелая ситуация в Киеве и Киевской, Днепропетровской областях. Причина – множество потребителей, большое количество объектов критической инфраструктуры.

В июле именно в этих регионах действовал график с максимальным ограничением электроэнергии: шесть часов без света (гарантированные и возможные отключения) и два часа со светом. То есть это и были те же ограничения в 18 часов в сутки. Худший сценарий предполагает повторение такой ситуации в период максимального похолодания.

Хорошая новость: в те зимние дни, когда средняя температура воздуха будет плюсовой, ограничений можно будет избежать (при отсутствии разрушительных атак со стороны РФ). Кроме того, без обстрелов графики отключения эуктроэнергии могут начать применять только в декабре.

"Хотя энергетические компании работают над восстановлением поврежденного оборудования, пока непонятно, сколько мощностей удастся восстановить к началу зимы. Масштабы отключения электроэнергии также будут в значительной степени зависеть от того, насколько холодной будет зима", – говорится в отчете миссии ООН.

Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, в своем материале для американского научно-исследовательского института the Wilson Center оценил: из необходимых 18 ГВт зимой будет доступно всего 12-13 ГВт. Даже при температуре –10°C продолжительность отключений в сутки может быть на уровне 10-12 часов.

Энергетик также отметил : особенно уязвимы высоковольтные распределительные приборы на атомных электростанциях. Если РФ будет их атаковать, это может вызвать значительные проблемы. Пока с большой вероятностью можно сказать лишь одно: дефицит электроэнергии зимой избежать будет почти невозможно. Чем больше атак РФ и чем холоднее зима, тем продолжительнее будут отключения электроэнергии.

Апокалипсиса не будет: как приготовиться к отключениям

Городские власти по всей стране активно готовятся к отопительному сезону. Задание: обеспечить работу насосов, котельных, фильтров на воду в условиях возможного отсутствия электроэнергии. Как показал опыт 2022, в период длительных отключений света возможны также перепады с отоплением и водоснабжением. Однако прогнозы типа "дома замерзнут", "города будут непригодными для жизни" – один из способов посеять панику и остановить тех беженцев, которые стремятся вернуться домой.

Если на уровне города и страны влиять на подготовку к отопительному сезону обычные украинцы не могут, то подготовиться на уровне квартиры или дома – обязанность каждого.

Советы от энергетиков опубликовали на сайте "Киевтеплоэнерго". Их разработали, руководствуясь информацией, собранной профильным министерством. Так, первое, что нужно сделать, – это уменьшить теплопотери в квартире или доме.

Самое простое. что можно сделать, это проверить уплотнение окон и дверей. Именно через окна отбывают самые большие теплопотери. Также энергетики советуют:

определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

для обогрева на случай чрезвычайной ситуации; вызовите специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас есть индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла;

отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями;

проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера. Проведите техническое обслуживание кондиционера ;

; позаботьтесь вместе с соседями об утеплении подъезда и дома.

Госагентство по энергоэффективности советует сделать больше и утеплить ограждающие конструкции. Оградительные конструкции – это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и т.д. " Используйте для их утепления такие материалы, как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления", – советуют в агентстве.

На уровне подъезда нужно установить личные (модульные) термические пункты. После качественных утеплительных работ может оказаться, что вам просто не нужно количество тепла, которое поставляет централизованная сеть.

Как подготовиться к скачкам напряжения

Из-за постоянных отключений электроэнергии также необходимо подготовить кватиру к скачкам напряжения. Технический директор "Черкассыоблэнерго" Павел Солоха на сайте компании опубликовал перечень советов. В сообщении говорится, что в условиях постоянных отключений электроэнергии могут нарушаться "показатели качества электрической энергии".

Проще говоря, возможны скачки напряжения. Самый простой выход – выключать электроприборы из розеток. Ключевую технику (холодильники, бойлеры, стиральные машины) рекомендуется полностью отключать от сети после отключения света. В таком случае после восстановления электропитания включать его в сеть нужно будет вручную. Делать это советуют не сходу, а через 10-15 минут после восстановления электропитания.

Кроме того, рекомендуется установить реле напряжения. Реле напряжения регистрирует значительные отклонения от стандартных напряжений и отключает все бытовые приборы. После того как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении и подключение техники к электросети восстанавливается.

Помогут также стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеющие аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

И хотя отопительный сезон, вероятно, будет трудным, подготовившись к будущим проблемам, можно минимизировать их влияние. Зарядные станции, генераторы в многоквартирных домах, утепленное жилье – это поможет справиться даже с длительными отключениями света.