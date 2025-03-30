Украинцам назвали тариф на свет с 1 мая: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч после отопительного сезона

После окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заверил: в настоящее время в правительстве не обсуждают повышения коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

В то же время, украинцы могут сэкономить крупную сумму на счете за электроэнергию – более 430 грн. Для этого следует установить двухтарифный счетчик электроэнергии "день-ночь".

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. В частности:

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне;

электричество, использованное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Таким образом, семья из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, и не имеет двухтарифного счетчика, вынуждена будет заплатить за свет за месяц 1 296 грн. Ведь весь потребленный ток будет посчитан по дневному тарифу 4,32 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн. Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, за год же тарифы увеличились в целом на 19,3%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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