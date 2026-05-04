Украинцам назвали тариф на свет с 1 мая 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч по "обновленной" цене

В Украине продлили действие "старого" тарифа на электроэнергию, действие которого закончилось 30 апреля. Соответственно, с 1 мая свет, как и прежде, будут подавать по 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким образом, повышения расценок не произошло.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: действие тарифа продлено на полгода – до 31 октября.

При этом глава правительства подчеркнула: для отдельных пользователей будет действовать льготный тариф. По нему, на время отопительного сезона – с 1 октября по 30 апреля:

Они будут платить 2,64 грн за 1 кВт*ч – но только при потреблении до 2 000 кВт*ч в месяц.

Если же эта норма будет превышена платить придется полный тариф – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Воспользоваться же льготным тарифом смогут только домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла. Т.е.:

дома и квартиры с электроотоплением;

многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

В то же время, за год – с февраля 2025-го по февраль 2026-го – тарифы выросли в целом на 1,7%. Так:

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 4,3%;

на столько же выросла стоимость уборки мусора;

содержание и ремонт жилья подорожало на 4%.

Вместе с тем, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне. Ими стали:

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Водоснабжение.

Канализация.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Кабинет министров обновил правила выдачи свидетельств для организаций, проверяющих счетчики воды, газа, электроэнергии. Фактически правительство унифицировало правила доступа к рынку метрологических услуг и уменьшило пространство для произвольных решений. Что опосредственно повлияло на начисление коммунальных платежей – ведь именно по результатам поверки могут меняться коммунальные счета для миллионов потребителей.

