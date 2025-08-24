Украинцам назвали тариф на газ с 1 октября: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В октябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Эта же цена будет действовать минимум до 30 апреля 2026 года – именно до этого срока компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

При этом в компании призвали украинцев вовремя рассчитываться за потребленное топливо. Дело в том, объяснили в "Нафтогазе", что "это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру".

Будут ли повышать тариф на газ

В свою очередь, в Нацбанке прогнозируют, что до конца 2025 года в Украине не будут расти коммунальные тарифы. Т.е. стоимость электроэнергии, газа, отопления и т.д. останется на прежнем уровне. Однако в 2026-м не исключается ее повышение – до экономически обоснованных уровней.

В регуляторе отметили: более продолжительная отсрочка решений о повышении тарифов будет накапливать дисбалансы, а также ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усугублять риски нестабильности на энергорынке и ухудшать инвестиционный потенциал отрасли. А ценовое давление только будет откладываться на будущее", – констатировали в Нацбанке.

В то же время стоит помнить: прогноз НБУ не является утверждением или инсайдом. Это в своем роде лишь рекомендация.

Более того, несмотря на указание 2026 года как периода возможного повышения тарифов, в Нацбанке оговариваются: реальные сроки не определены. Как и размер самого потенциального роста расценок.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине снова стала актуальной тема повышения тарифов на воду. И то сразу в несколько раз. По ожиданиям экспертов, цены могут вырасти до 150 грн/кубометр, а в отдельных городах и до 200 грн – с текущей около 30 грн.

