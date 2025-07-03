Украинцам назвали тариф на газ с 1 июля: сколько придется заплатить за 1 кубометр

В июле украинцам подают газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: ныне на рынке газа для населения присутствуют 9 поставщиков. Из них 5 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщиков предлагают только годовую цену.

В целом, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют до 30 апреля 2026-го, не меняются в течение года) в июле, в зависимости от газоснабжающей компании, колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 30,55 грн за кубометр:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр (действует с 1 мая по 31 августа);

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 30,55 грн);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 24,99 грн за кубометр).

Сколько придется платить

При потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) за июль абонентам "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества) придется заплатить 78,8 грн.

(соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) за июль абонентам "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества) придется заплатить 78,8 грн. При потреблении в 16,2 кубометра (3 человека, в наличии газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн.

(3 человека, в наличии газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн. При потреблении в 31,5 кубометра (3 человека, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя) – 250,7 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ.

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