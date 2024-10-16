Украинцам напомнили о том, что следует экономить: какие приборы "едят" больше электроэнергии

Украинцам рекомендуют минимизировать использование энергоемких приборов, таких как электробойлеры и электрические обогреватели, особенно в часы пиковых нагрузок. Предпочтение следует отдавать энергоэффективным приборам и использовать государственные программы для перехода на альтернативные источники энергии.

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Одним из основных способов понижения нагрузки на сеть является ограничение использования электроприборов, особенно во время пиковых часов.

В первую очередь, украинцам советуют уменьшить или совсем отказаться от использования электробойлеров, если в доме есть централизованное горячее водоснабжение. Это объясняется тем, что электробойлеры потребляют большое количество электроэнергии, что может оказывать дополнительное давление на энергосистему в период дефицита. Подобная ситуация касается и электрических обогревателей, таких как радиаторы, конвекторы и "теплый пол". Правительство призывает использовать газовые обогреватели или другие альтернативные источники тепла, чтобы минимизировать использование электрических приборов.

Также энергетики советуют по возможности избегать использования электрочайников и микроволновок, особенно когда дома есть газовая плита. Если домохозяйство имеет только электрическую плиту, следует выбирать режимы минимальной мощности, чтобы не перегружать сеть. Особенно это важно во время пиковых нагрузок, когда потребление электроэнергии наивысшее. Современные индукционные плиты более энергоэффективны по сравнению с обычными электроплитами, поскольку они нагревают пищу быстрее и используют меньше электроэнергии.

При покупке новой бытовой техники эксперты рекомендуют обращать внимание на класс энергоэффективности. Наиболее энергосберегающие модели отмечены маркировкой от A+ до A+++, и выбор именно таких приборов позволяет сократить расход электроэнергии на 20-50% по сравнению с менее эффективной техникой категорий В и С. Значительное сокращение потребления также может быть достигнуто за счет перехода на светодиодное (LED) освещение вместо традиционных ламп накаливания. К примеру, LED-лампы потребляют до 10 раз меньше энергии, что делает их экономичным решением для дома.

Важно также отключать приборы и зарядные устройства, которые не используются, поскольку даже в режиме ожидания техника продолжает потреблять определенное количество электроэнергии. Также следует рассмотреть возможность подключения услуги двухтарифного учета электроэнергии. Это позволит снизить нагрузку на сеть во время пиковых часов и сэкономить, используя электроприборы ночью, когда действует пониженный тариф.

Еще одно важное направление экономии – участие в государственных программах, стимулирующих переход на альтернативные источники энергии, в частности солнечные панели с накопителями. Граждане могут воспользоваться целевыми кредитными программами для приобретения таких энергосберегающих решений, что поможет не только снизить зависимость от внешних источников электроэнергии, но и снизить собственные расходы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зима 2024-2025 годов имеет все шансы пройти для украинцев без отключений электроэнергии. Согласно прогнозу министра энергетики Германа Галущенко, это возможно, если Россия не разрушит уцелевшие после предварительных атак объекты критической энергетической инфраструктуры. Впрочем, с таким прогнозом соглашаются не все.

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