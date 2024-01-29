Украинцам начали "отрезать" электроэнергию за долги: кто первый на очереди

Компания-поставщик электроэнергии Yasno 29 января начало отключать свет должникам. При этом там обещают первыми "отрезать" злостных неплательщиков. А также заранее предупреждать об этом минимум за 10 рабочих дней.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании, передает "Минфин". Там отметили, что предупреждение будет предоставляться потребителю отдельным письменным уведомлением.

В самом же уведомлении будет объясняться, почему потребителю решили "отрезать" свет. В частности, оно будет содержать:

основание для отключения;

сумма задолженности по соответствующему договору;

период, за который возникла эта задолженность.

"Отключение может быть произведено только при предупреждении потребителя не позднее 10 рабочих дней до дня отключения. Предупреждение предоставляется потребителю отдельным письменным уведомлением", – рассказали в компании.

Таким образом, после получения официального уведомления об отключении у должника есть 10 дней на уплату долга. Если погасить задолженность, отключать электроэнергию не будут. Погасить задолженность возможно, даже если потребитель находится не в Украине, – сделать это можно через сайт или приложение поставщика.

Кому первым отключат свет

Как объяснил ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко, первыми от электроснабжения будут "отрезать" злостных неплательщиков. В частности, тех, у кого:

самые крупные;

самые старые долги.

"Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. А второй критерий – это глубина долга. То есть есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы общаемся с ними. А есть долги год и больше", – объяснил он.

Свет отключат не навсегда

Впрочем, электроэнергию будут отключать не навсегда. Чтобы возобновить поставки, нужно будет полностью уплатить:

долг;

пеню.

Также придется дополнительно оплатить счет за повторное подключение к сетям. После этого электроэнергию должны вернуть в течение 5-и дней.

Сколько украинцы задолжали Yasno

Yasno – это бренд, под которым работает группа компаний, предоставляющим услуги для юридических клиентов по всей Украине, а также для 3,5 млн украинских семей в ряде регионов. В частности, в:

Киеве;

Днепропетровской;

Донецкой областях.

"По данным на начало 2024 года видно, что наибольшая задолженность была сформирована в Днепропетровской области – 1,5 млрд грн. На втором месте идет Киев с 1,1 млн грн. А дальше – Донецкая область с 963,8 млн грн", – отметили аналитики.

При этом самый серьезный прирост долгов зафиксирован в Донецкой области — в 3,4 раза за три года. За ней следуют:

Киев с 2-кратным ростом;

Днепропетровская область – 1,9 раза.

В то же время, подчеркивается, большинство общей задолженности за электроэнергию приходится на долги более 3 месяцев – 1,496 млрд грн, что составляет 41,9% общего объема. А также на долги за 1 месяц — 1,455 млрд грн (40,7%).

Почему украинцев начали "отрезать" от света

Отключение потребителей коммунальных услуг за долги было запрещено с начала полномасштабной войны в Украине. Однако в конце декабря 2023 года Кабмин отменил этот мораторий, а также вернул пеню и штрафы. Так, по новым правилам:

за каждый день просрочки платежей нужно платить пеню в размере 0,01% (совокупный размер пени не может составлять больше 100%). Также вернули начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением;

должникам могут в любой момент отключить коммунальную услугу (если это технически возможно).

потребителя коммунальной услуги обязали в течение месяца информировать о своем переезде.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при покупке квартиры на вторичном рынке можно столкнуться с тем, что ее предыдущий собственник оказался недобросовестным и умолчал о долгах за электроэнергию. Что в будущем для новых владельцев может обернуться серьезными проблемами – в частности, отключением света. Поэтому покупая неновое жилье, следует всегда проверять состояние лицевого счета предыдущего владельца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!