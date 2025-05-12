Украинцам летом могут вернуть отключения света: при каких условиях есть риск введения графиков

В Украине в июле-августе возможны почасовые отключения электроэнергии из-за сильной жары, которая традиционно приводит к росту потребления электроэнергии, особенно в вечерние часы. Ожидается, что это может вызвать дефицит в системе, если часть энергоблоков будет на ремонте, а импорт электроэнергии не покроет потребностей.

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Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии СМИ. Украина, которая уже второй год подряд борется с последствиями разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских атак, снова готовится к потенциально сложному летнему сезону.

Несмотря на значительный прогресс в восстановлении поврежденных мощностей, риск введения почасовых отключений электроэнергии в июле-августе этого года все еще существует. По словам Омельченко, сейчас из девяти атомных энергоблоков Украины в работе находится только пять, а четыре на ремонте. Это существенно снижает общую генерацию электроэнергии в стране.

Омельченко напомнил, что летом 2023 года, во время сильной жары, украинцы столкнулись с массовыми отключениями света, особенно в крупных городах, в частности в Киеве, где свет выключали на 8-12 часов в сутки. Однако нынешняя ситуация, по словам эксперта, немного лучше.

"Из тех 10 гигаватт мощностей, которые были разрушены или повреждены в результате российских ракетно-дроновых атак, удалось восстановить значительную часть. Поэтому если атаки не возобновятся в таком же объеме, как в прошлом году, повторение прошлогоднего сценария маловероятно", – подчеркнул он.

Однако ключевая проблема остается – баланс потребления и генерации. По словам эксперта, Украина за последний год существенно нарастила мощности возобновляемой энергетики, в частности солнечной: только за прошлый год было построено около одного гигаватта СЭС. Это приводит к профициту энергии в дневные часы весной и летом. Компания "Укрэнерго" даже вынуждена ограничивать выработку на солнечных электростанциях в определенные периоды.

Вечером же ситуация кардинально меняется. В пиковые часы, в частности вечером, потребление стремительно растет, а солнечная генерация прекращает работу. В сочетании с тем, что часть атомных блоков на ремонте, это создает потенциальный дефицит мощностей. "Это не значит, что отключения будут обязательно, но риски действительно существуют, и они возрастают в случае жары, когда растет спрос на электроэнергию, и если мы не сможем покрыть дефицит импортом", – отметил Омельченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, юристы советуют хранить в течение 5 лет квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и тому подобное. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

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