Украинца заставили доплатить за газ 188 тыс. грн: за какое нарушение накажут

Виноградовский районный суд Закарпатской области обязал потребителя "Закарпатгаза" доплатить за голубое топливо 188 тыс. грн. Такой "штраф" наложили по признакам того, что в работу счетчика вмешались, чтобы искусственно снизить показы.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Так, решение суда было опубликовано 30 мая. Еще в конце 2022-го представители "Закарпатгаза" сняли счетчик для поверки.

Проверив счетчик, сотрудники компании увидели признаки вмешательства в работу счетчика. Тогда они отправили его на экспертизу.

"Счетчик не пригоден к эксплуатации из-за несанкционированного вмешательства с применением скрытых мер путем повреждения пломбы отсчетного механизма – она повреждена (нецелистная) между верхней и нижней частями, нижняя часть пломбы держалась на кронштейне крепления на веществе похожем на клей. Во время экспертизы установлено, что корпус отсчетного механизма свободно снимается с кронштейна крепежа", – говорится в материалах судебного дела.

В связи с нарушением произведен перерасчет объема потребленного природного газа по предельным объемам потребления природного газа населением с учетом всех газовых приборов и устройств потребителя с 08.12.2021 по 08.12.2022 года.

Рассчитанный к уплате объем природного газа составляет 4 067,10 м. куб.., а его стоимость, которую Ответчик из указанных выше норм должен компенсировать Оператору ГРМ AT "Закарпатгаз" – составляет 188 010,42 грн.

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