Украинца после проверки заставили доплатить за газ 160 тыс. грн: такую проверку пройдут все

"Львовгаз" после проверки счетчика заставил доплатить одного из пользователей 160 тыс. грн. Оказалось, что на счетчике нет пломбы. Житель Львовской области добровольно заплатил только часть суммы, а остальные – "Львовгаз" заставил оплатить через суд.

Об этом говорится в решении Дрогобычского горрайонного суда по делу 442/4648/25. Так, "Львовгаз" при обследовании газовых сетей в доме заметил отсутствие пломбы на счетном механизме "Галлус G-4".

"Экспертизой установлено отсутствие пломбы завода-изготовителя и обнаружены царапины на кронштейне крепления заводской пломбы. Кроме того, на суматоре (крышке счетного механизма) имеются царапины (вмятины) сверху в месте крепления к корпусу", – говорится в материалах дела.

Суд согласился с доначислением и обязал ответчика заплатить 160 тыс. грн. С учетом, что чуть более 40 тыс. грн было уплачено добровольно, доплатить придется лишь разницу в почти 120 тыс. грн.

Поверку счетчиков проходят все украинцы, которые пользуются газом. Как объясняют в Госпотребслужбе, в зависимости от типа счетчика, поверка может происходить раз в 2-8 лет. Стоимость такой поверки уже заложена в газовый счет (то есть дополнительно платить за это не надо).

Итак, работы, связанные с периодической поверкой (демонтаж, транспортировка, поверка и монтаж) счетчиков газа для бытовых потребителей осуществляется за счет Оператора ГРМ.

Во время визита в помещение, где установлен газовый счетчик, представитель Оператора ГРМ совместно с потребителем составляют и подписывают акт о демонтаже счетчика газа для проведения периодической поверки в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, а другой – у представителя газораспределительного предприятия.

"Ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта (в частности демонтажа, транспортировки и монтажа) средств измерительной техники (результаты измерений которых используются для осуществления расчетов за потребленный для бытовых нужд газ), являющихся собственностью физических лиц, общей собственностью совладельцев многоквартирного дома, возлагается на субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по газоснабжению", – объясняют в Госпотребслужбе.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем.Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

