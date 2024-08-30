Украинца из-за газового счетчика оштрафовали почти на 20 тыс. грн: за какое нарушение придет огромный счет

Луцкий горрайонный суд обязал пользователя газа заплатить "Волыньгазу" почти 20 тыс. грн. Сотрудники предприятия во время проверки заметили повреждение газового счетчика и через суд взыскали дополнительную плату.

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Об этом говорится в решении суда по делу 161/9635/24. Так, при проверке на счетчике заметили отверстие и затертый циферблат. "Приведенные повреждения были зафиксированы в акте о нарушении № VL001203. Указанный счетчик был снят для проведения экспертизы, о чем был составлен протокол демонтажа счетчика газа", - говорится в материалах дела.

Счетчик отправили на экспертизу. Она показала: в работу прибора вмешались. Об этом свидетельствует повреждение места крепления смотрового стекла, технологическое несоответствие расположения смотрового стекла, что приводит к искривлению данных учета газа.

"В дальнейшем комиссией по рассмотрению актов о нарушении АО "Волыньгаз" было принято решение провести определение неучтенных объемов природного газа", - говорится в материалах дела. Подсчитав сколько газа мог использовать потребитель, ему решили доначислить почти 14,8 тыс. грн за сам газ. Кроме того, еще 1,9 тыс. грн попросили заплатить за экспертизу и 3 тыс. грн – судебного сбора.

Суд рассмотрел требования "Волыньгаза" и удовлетворил их в полном объеме. "Взыскать в пользу Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Волыньгаз" 14798 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто восемь гривен) 47 коп. ущерба, причиненного несанкционированным вмешательством в работу счетчика газа и 1976 грн. 03 коп. понесенных за экспертизу счетчик. Взыскать... 3028 (три тысячи двадцать восемь) грн. 00 коп. уплаченного судебного сбора", - говорится в решении суда.

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