Украинку вынудили доплатить за газ 116 тыс. грн: она получила в наследство дом с поврежденным счетчиком

Балаклейский районный суд Харьковской области обязал местную жительницу заплатить "Харьковгазу" 115,8 тыс. грн из - за поврежденной пломбы на счетчике. Женщина получила дом по наследству, а во время проверки представители оператора обнаружили нарушения.

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Об этом идет речь в решении суда от 13 февраля 2025 года. Так, при проверке счетчика "установлено несоответствие идентификационных признаков защитной пломбировки счетчика, существует доступ к отсчетному механизму, повреждение корпуса отсчетного механизма".

Комиссия провела оценку повреждений и обнаружила, что произошло несанкционированное вмешательство в работу счетчика газа, что приводит к искривлению данных учета газа. "Такие повреждения однозначно свидетельствуют о факте вмешательства в работу ЗСТ потребителем, поскольку выявленные нарушения не могли возникнуть без постороннего влияния", – отмечают в решении суда.

Суд обязал клиентку "Харьковгаза" доплатить за газ после пересчета объемов потребления из-за повреждения пломбы счетчика.

"Таким образом, несанкционированное вмешательство в работу счетчика газа является нарушением (несанкционированным отбором природного газа из ГРМ), в результате которого потребителю осуществляется начисление неучтенных объемов (объемов) природного газа", – отмечают в решении суда.

Объемы доначисления зависят прежде всего от того, сколько газа теоретически мог "украсть" нарушитель. Если нарушена пломба в квартире, где установлена только газовая плита, то доначислить могут несколько тысяч гривен. А если речь идет о поставках газа в дом, который им отапливается, доначислить могут сотни тысяч гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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