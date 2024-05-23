Украинку через суд заставили доплатить за электроэнергию 36 тыс. грн: за какое нарушение строго накажут

Первомайский горрайонный суд Николаевской области обязал клиентку "Миколаївобленерго" доплатить за электроэнергию 33180 грн, а также дополнительно заплатить 3 тыс. грн военного сбора.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Реестре судебных решений. Женщине отключили электроэнергию и сняли счетчик, однако в конце прошлого года энергетики во время перевести установили, что клиент самовольно подключился к электросети.

"Было обнаружено нарушение п.п.6 п.8.4.2 гл.8.4 VIII Правил розничного рынка электрической энергии (далее – ПРРЕЭ), а само: самовольное подключение электроустановок, токоприемников и электропроводки к электрической сети оператора системы, с нарушением схемы учета, что можно выявить во время контрольного осмотра средств учета", – говорится в материалах дела.

По факту указанного нарушения представители оператора системы составили акт, который ответчик подписала без замечаний. Факт выявленного нарушения зафиксирован на фото и видеосъемку. В дальнейшем нарушения были устранены. В энергокомпании подсчитали, что потребитель незаконно использовала электроэнергию на 33 180 грн.

Они прислали ей платежку, но женщина отказалась платить. Тогда "Николаевоблэнерго" обратились в суд. В суде рассмотрели акт, предоставили возможность высказаться всем сторонам и пришли к выводу, что женщина должна заплатить долг.

"Взыскать в пользу Акционерного общества "Миколаївобленерго" стоимость не учтенной электрической энергии в сумме 33 180 (тридцать три тысячи сто восемьдесят) грн", – говорится в решении суда. Отдельно придется заплатить судебный сбор в размере 3028 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!