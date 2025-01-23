Украинец добился списания более 18 тыс. гривен долга за свет: что он сказал в суде

Хмельницкий суд обязал "Хмельницкоблэнерго" и "Хмельницкэнергосбыт" списать украинцу долг за потребленную электроэнергию в сумме более 18 тысяч гривен. Судья признал, что мужчина передавал показатели, но из-за неправильной обработки данных ему начислили долг.

Видео дня

Как сообщили в Хмельницком апелляционном суде, истец пояснил, что в феврале 2023 года он передал через личный кабинет показы прибора учета электроэнергии - 9900, но "Хмельницкэнергосбыт" отразил 1101. В последующие месяцы энергокомпания блокировала внесение корректных показаний потребленной электроэнергии и вносила свои данные.

А в октябре того же года энергетики заменили счетчик и зафиксировали показания демонтированного прибора – 7356. А в конце года потребителю насчитали 18 622 грн задолженности.

Когда истец обратился в облэнерго, ему сказали, что во время контрольного осмотра счетчика было зафиксировано показания 1001 года. Но на суде он настаивал, что работники РЭС не осматривали прибор учета, поскольку он находился в квартире, поэтому записали произвольные показатели.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области частично удовлетворил иск: признать долг за электроэнергию в размере 18 358 грн начисленным безосновательно и обязал АО "Хмельницкоблэнерго", ООО "Хмельницкэнергосбыт" его списать. Однако коммунальные предприятия не согласились и подали апелляционную жалобу.

Мол, у потребителя был прибор учета СО-2М 1965 года выпуска, который имеет четырехзначные цифры – так что после показов 9999 вместо 10000 идет 0000, что автоматически учитывается программой расчетов. Кроме того, потребитель подписал акты, согласно которым в марте 2023 контролер энергонадзора зафиксировал на его счетчики показатель 1001, а при замене прибора учета - 7356. На основании этих показов и начислена задолженность.

Но апелляционный суд признал, что потребитель своевременно передал показы прибора учета электроэнергии через личный кабинет на сайте, завысив их до 9900. А когда в марте контролер записал показания счетчика в квартире истца 1001, потребитель отказался от подписи, подтверждаемой отметкой в реестре.

Так что реальные показы потребления электроэнергии указаны в акте технической проверки при замене счетчика – 7356. Но коллегия судей ставила под сомнение их достоверность – учитывая небольшую площадь квартиры (30,3 кв. м), использовать с марта по октябрь 2023 около 8 тыс. кВт электроэнергии невозможно. Поэтому начисленный долг является безосновательным.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинских должников за жилищно-коммунальные услуги могут начать лишать льгот на оплату ЖКХ, чтобы приучить к платежной дисциплине. Соответствующий законопроект уже представлен в Верховную Раду премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!