Украине не хватает электроэнергии, ограничения введут по всей стране: где уже нет света

В Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за этого с 18:00 до 22:00 по всей Украине для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности. При этом в Кривом Роге ограничения потребления для промышленных потребителей действуют круглосуточно. А ограничения для бытовых потребителей введены в Харьковской области. Кроме того, утром были обесточены 383 населенных пункта: из-за боевых действий в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской областях, а по техническим причинам – в Днепропетровской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики также предостерегли, что пик потребления электроэнергии приходится на 20:30 – 21:30. В это время нужно выключить мощные электроприборы.

"Электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей... Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден второй день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран. Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", – заявили в "Укрэнерго".

Ограничения для промышленности не затронут объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонного комплекса. При этом для всех других предприятий ограничения вечером будут введены по всей стране.

Харьков и область: действуют плановые отключения света

За прошлые сутки враг обстрелял населенные пункты области – повреждены электросети и оборудование. В общей сложности остаются обесточенными из-за боевых действий 18,1 тысяч точек учета. Из-за сетевых ограничений на Харьковщине отключено более 200 тысяч потребителей, сообщили в Минэнерго.

С 21 апреля графики обновили. Однако с этой даты гарантированных отключений меньше не стало – свет по-прежнему будут выключать как минимум на 3 часа в сутки. У каждого потребителя будет по четыре режима подачи электричества в сутки:

красный – электроэнергия отключена;

желтый – оперативные переключения;

зеленый – отключения отсутствуют;

перечеркнутый желтый – возможные отключения из-за пикового потребления или оперативного переключения.

Другие регионы: где дет света 23 апреля

В Днепропетровской области по технологическим причинам на утро отключены 162 абонента. Из-за боевых действий за прошедшие сутки обесточивались 2133 точки учета. На утро из-за обстрелов остается отключенным 1371 абонент. Также из-за обстрелов в Никополе поврежден подземный газопровод, отключено от газоснабжения 18 абонентов в частных домах и 2 коммунально-бытовых предприятия.

Из-за боевых действий в Донецкой области за сутки отключалось 20 населенных пунктов, всего 3,6 тысячи абонентов. Заживлено 7,7 тысяч точек учета в 48 населенных пунктах. В целом утром 23 апреля без света оставались более 46 тысяч абонентов в 90 населенных пунктах.

В Запорожской области по технологическим причинам обесточивались 213 абонентов – на утро все заживали. Остаются без света из-за боевых действий 3730 точек учета.

Из-за боевых действий на Николевщине была повреждена воздушная линия, обесточивалось 152 бытовых и 2 юридических абонента – все заживлены. Также сегодня ночью вражескими обстрелами были повреждены две воздушные линии – обесточены 2 юридических лица.

В Сумской области из-за обстрела отключена 61 точка учета. Также за прошедшие сутки энергетики заживили 795 абонентов в 5 населенных пунктах, которые обесточивались из-за непогоды. Остаются без света 4,2 тысячи абонентов в 68 населенных пунктах – все из-за боевых действий.

В Херсоне ремонтные бригады заживили 147 точек учета. Остаются обесточенными 2,8 тысяч абонентов, в области – 25,8 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

Остаются обесточенными 1,2 тысяч абонентов в 24 населенных пунктах Черниговщины. По технологическим причинам отключена 41 точка учета.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина за время, которое остается до следующего отопительного сезона, должна не только в срочном режиме ремонтировать разрушенные Россией энергетические объекты, но и повышать генерацию электроэнергии. Без этого будет сложно пройти зиму 2024-2025 годов.

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