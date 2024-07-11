Украине больше негде взять светла: импорт из ЕС уперся в потолок

Украина столкнулась с новым вызовом – невозможностью импортировать больше электроэнергии, чтобы преодолеть кризис и снизить продолжительность отключений света. Энергетическая система дошла до максимально разрешенного показателя поставки тока из Европы и уперлась в потолок.

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Как пишет Forbes, в июне за границей купили столько электроэнергии, как за пять первых месяцев года. А в начале июля импорт в отдельные часы достигал 1,7 ГВт-ч – это максимум разрешенный оператором европейской энергосистемы ENTSO-E.

Учитывая растущее потребление электроэнергии и правительство, Украина надеется на увеличение разрешенной мощности импорта на 30% – до 2,2 ГВт-час. Польша уже выразила готовность направить в Украину ток, производимый на местных угольных ТЭС. Эта идея имеет несколько преимуществ для обеих сторон:

сейчас в Польше профицит угля;

польская власть сможет обойти свои обязательства по "зеленому" переходу;

поставки электричества будут оплачены на средства Евросоюза.

Впрочем, все еще остается нерешенным вопрос технологической несостоятельности европейских стран быстро увеличить сечение. Для этого им нужно инвестировать в собственную энергетическую инфракрасную структуру – в противном случае при увеличении пересечения некоторые страны ЕС могут сами могут столкнуться со сбоями в энергоснабжении.

Решение лежит за ENTSO-E, и это играет не в пользу Украины. Регулятор оценивает риски на основе аварийного режима работы, а не обычного.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко настаивает на том, что Украина сделала все, что от нее зависело ради наращивания пересечения с Европой. В частности, мы добавили необходимое оборудование и подстроили технические характеристики под европейские – этого должно хватить для увеличения сечения до 2,2 ГВт-час.

Но в перспективе рассматривается расширение и до 5 ГВт, а для этого придется проложить не менее 3 новых высоковольтных линий электропередач. Это достаточно ценно (каждая такая линия стоит $300-600 млн ) и долго (около 4-5 лет на строительство каждой ).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 91% по сравнению с маем, достигнув объема 858 300 МВт-час, причем наибольшие поставки осуществлялись из Венгрии и Польши. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Венгрия (41,6%), а импорт из Польши вырос в 2,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

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