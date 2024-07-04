Украина рекордно увеличила импорт электроэнергии: из каких стран больше всего

В июне 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 91% по сравнению с маем, достигнув объема 858 300 МВт-ч, причем наибольшие поставки осуществлялись из Венгрии и Польши. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Венгрия (41,6%), а импорт из Польши вырос в 2,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

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Об этом пишет издание ExPro. Это рекордные показатели, значительно превышающие данные мая и апреля.

В мае Украина импортировала 448 000 МВт-ч электроэнергии, что уже было значительным приростом по сравнению с апрелем, когда этот показатель составлял 225 000 МВт-ч. Наибольшую часть в структуре импорта занимает Венгрия, откуда поступило 41,6% от общего объема импортируемой электроэнергии. Наименьшую часть занимает Молдова, которая обеспечила 7,7% импорта.

Следует отметить, что в июне значительно возрос импорт электроэнергии из Польши. По сравнению с маем объемы импорта выросли в 2,4 раза и составили более 138 000 МВт-час. Это свидетельствует о расширении сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики.

В среднем за сутки в июне импортировалось 28 600 МВт-ч электроэнергии. Пик поставок пришелся на 15 июня, когда было импортировано 35 600 МВт-ч. Важно отметить, что в июне экспорт электроэнергии из Украины отсутствовал, что подчеркивает значение импорта для внутреннего рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, согласно прогнозам украинских экспертов, в Украину пришла жаркая погода. Поскольку в соседних странах ситуация такая же, у них меньше возможностей продавать свою электроэнергию, поэтому интенсивность отключений света у украинцев увеличилась. В то же время, импорт тока в Украину из ЕС и так находится на рекордном уровне.

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