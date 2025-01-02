Россия сделала 2024 год самым тяжелым для Украины: министр Галущенко назвал лучшее наказание за обстрелы

Украинская энергосистема выдержала 2024 год благодаря работе энергетиков – он стал для украинской энергосистемы самым сложным, поскольку прошел в условиях постоянных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому Россию нужно исключить за это со всех рынков.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он подчеркнул, что энергетики работают круглосуточно.

"То, что энергосистема сегодня держится, энергосистема целостна, стабильна и обеспечивает как электроэнергией, так и теплом потребителей, – это огромная заслуга каждого конкретного энергетика, который своими руками делает эту работу", – подчеркнул министр.

Галущенко отметил, что в этом году россияне начали массированные атаки гораздо раньше, чем обычно, – не в октябре, а в марте. Обстрелы энергетических объектов продолжались круглый год.

"Разрушения были очень большие, гораздо большие по сравнению с предыдущими годами. Изменился сам характер ударов, сложность ударов, используемое оружие. Поэтому действительно это самый сложный год для энергосистемы", – добавил глава Минэнерго.

Также враг сменил тактику ударов – теперь БПЛА применяются каждую ночь, а также к ним прилагаются все виды ракет. Всего в этом году Россия совершила 13 массированных атак на украинскую энергетику – обстрелы были настолько интенсивными, что ремонтная кампания на энергообъектах стала самой масштабной за все годы. Для этого используется оборудование, предоставленное международными партнерами или закупленное за счет доноров.

Поскольку международные конвенции признают удары по объектам энергетики актами терроризма, ответом на эти действия должно стать вытеснение РФ с мировых рынков. При этом в своей риторике РФ украинскую энергетику называет "легитимной целью".

"За любые действия должна быть ответственность… Призывы политические, к ним, к сожалению, не работают… Поэтому только санкции – это то, что может сработать… И сегодня, по сути, Россию вытесняют со всех рынков, на многих она уже потеряла свое влияние. Чем быстрее этот процесс произойдет и вообще лишение России участия в цивилизованных рынках, так это и будет лучшее наказание им за то, что они делают", – отметил он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, этой зимой дефицит генерации электроэнергии может привести к ежедневным отключениям продолжительностью до 8-10 часов. Самая сложная ситуация прогнозируется в южных, восточных и центральных регионах, но энергетики приложат все усилия для стабилизации поставок.

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