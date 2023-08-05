Украина отремонтировала только 1,6% поврежденных РФ объектов энергетики: озвучены цифры 

Аварийно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры выполнены всего на 1,6% от общего объема повреждений. При этом в результате российских атак сетям "Укрэнерго" нанесен ущерб на 9,6 миллиарда гривен, а объектам тепловой генерации - на 29,9 миллиарда гривен.

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Об этом сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ) Константин Ущаповский 4 августа, передает "Фокус". В рамках заседания Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Константин Ущаповский оценил уровень подготовки украинской энергосистемы к осенне-зимнему периоду.

"К сожалению, цифры, которые мы сегодня располагаем выполнением аварийно-восстановительных работ, а это отчетность на 1 июля этого года, не дают нам положительного мнения относительно успешного прохождения ОЗУ", — констатировал глава НКРЭКУ.

По словам Константина Ущаповского, обстрелы российских окупантов нанесли сетям оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" ущерб на сумму 9,6 миллиарда гривен. При этом ремонтные работы реализованы всего на 681 миллион гривен.

Относительно повреждений, причиненных объектам тепловой генерации, по данным НКРЭКУ, сумма ущерба оборудованию за период полномасштабной войны составила 29,9 миллиарда гривен. На сегодняшний день энергокомпании использовали на осуществление аварийно-восстановительных работ 482 миллиона гривен.

Как писал ранее OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране нужны средства на восстановление пострадавшей от российских атак энергосистемы.

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