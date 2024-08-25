При сильных морозах отключения света могут продолжаться до 8 часов в сутки: эксперт рассказал о возможных сценариях

При сильных морозах зимой 2024 отключения электроэнергии в Украине могут длиться до 8 часов в сутки. Основной упор в защите энергосистемы делается на противовоздушную оборону и восстановление генерации.

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Об этом рассказал член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в комментарии Телеграф. Он отметил, что продолжительность отключений будет зависеть от нескольких факторов, среди которых ключевой является температура воздуха.

Если зимы будут умеренно холодными, с температурами около -2-3 градусов, отключения, вероятно, будут короткими и будут продолжаться всего несколько часов в сутки. Однако при сильных морозах, когда температура упадет до –10-15 градусов, отключения могут затянуться на 8 часов и более. "Если температура на улице будет –10 градусов, отключения могут продолжаться до 8 часов в сутки ", – подчеркивает Нагорняк.

Как низкие температуры влияют на энергосистему

При сильных морозах потребление электроэнергии резко возрастает, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Это может привести к тому, что даже при восстановлении к зиме генерации система не сможет покрыть все потребности населения и промышленности. В таких условиях возникает необходимость внедрения длительных отключений во избежание полного коллапса энергосистемы.

"В случае сильных морозов отключения могут быть более длительными. Это является необходимой мерой для сохранения стабильности системы и предотвращения более серьезных перебоев в снабжении электроэнергией", - отмечает Нагорняк. В то же время, при отсутствии новых ракетных атак на энергетическую инфраструктуру, украинские энергетики смогут обеспечить достаточный объем генерации к зиме.

Восстановление энергосистемы: вызовы и перспективы

По состоянию на осень 2024 года, после летних ремонтов и подготовительных работ, украинская энергосистема готова снабжать население электроэнергией при отсутствии новых ударов со стороны России. Энергетики активно работают над восстановлением поврежденных объектов и защитой критической инфраструктуры. Если не будет новых массированных атак, удастся избежать серьезных проблем зимой даже при низких температурах.

"Наши энергетики делают все возможное для защиты критических узлов инфраструктуры, где это возможно перемещают их под землю", – рассказывает Нагорняк. Однако основной упор в защите энергетической инфраструктуры делается на противовоздушную оборону.

Возможные сценарии отключений и мероприятия по подготовке

Начавшиеся с августа нынешние кратковременные отключения являются сигналом о том, что система не полностью стабильна и требует дополнительных усилий для ее поддержки. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы снизить продолжительность отключений и минимизировать их влияние на население. Однако зимой ситуация может измениться, особенно, если ударят сильные морозы.

"Критическая инфраструктура будет обеспечена электроэнергией в первую очередь. Остальные электроэнергии будут распределяться между населением и промышленностью ", - уточняет Нагорняк.

Развитие альтернативных источников энергии

Для уменьшения зависимости от традиционных источников электроэнергии, в Украине активно развиваются проекты строительства солнечных и ветровых электростанций. Кроме того, инвесторы вкладывают средства в создание газопоршневых и газотурбинных электростанций, а также системы накопления энергии, что позволит повысить устойчивость системы в условиях повышенного спроса. Однако эти проекты еще требуют времени для полной реализации, и в краткосрочной перспективе Украина будет продолжать зависеть от традиционных источников энергии.

"Атомная энергетика остается ключевым направлением развития ", – подчеркивает Нагорняк. Он также отмечает важность скорейшего одобрения законопроекта о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции для обеспечения стабильной поставки электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине графики отключения электроэнергии планируют ввести с октября, отмечает большинство опрошенных экспертов в энергетике. До этого момента необходимо не только обеспечить источник энергии в квартире или доме, но и обеспечить питание тепловых водных насосов, лифтов в многоквартирном доме.

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