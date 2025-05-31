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Цены на газ с 1 июня: озвучена стоимость кубометра

Александр Литвин
Коммуналка
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'Нафтогаз' раздает украинцам скидку на газ

Украинские поставщики газа обнародовали ценники на первый месяц лета. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились.

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Кубометр "голубого топлива" для населения от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн, отмечает ГазПравда. Напомним, ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает 98% бытовых потребителей, а это более 12 миллионов домохозяйств.

Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. А вот месячные ценники меняются в зависимости от рыночных тенденций. В июне на рынке по-прежнему присутствуют 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.

Цены на газ

Месячные ценники в июне колеблются от 8,46 до 25,00 грн за кубометр. Однако базовыми являются именно годовые тарифные предложения. Перевести потребителей с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.

Еще раз напомним: для более 98% бытовых потребителей газа как минимум до 30 апреля 2026 года включительно действует годовая цена от Нафтогаза - 7,96 грн за кубометр.

Как будут меняться цены на газ

В Меморандуме с МВФ говорится о том, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие сроки вполне соответствуют Закону "О меморандуме...".

"Потенциальные меры по реформированию, как только позволят условия, включают постепенное дополнительное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений), внешнее финансирование и прозрачная и исключительная прямая бюджетная поддержка ГП в энергетическом секторе при условии наличия бюджетных ресурсов. После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", - говорится в меморандуме.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше - 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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