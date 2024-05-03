Цены на электроэнергию могут быстро вырасти: прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует поэтапное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В то же время, в связи со сложной ситуацией в энергетическом секторе прогноз НБУ предусматривает быстрый и значительный рост цен на электроэнергию для населения. Это может создать дополнительное давление на цены и увеличить потребность в предоставлении субсидий для граждан.

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ за апрель 2024 года. Отмечается, что постепенное повышение тарифов может быть введено с целью достижения экономически обоснованных уровней в течение нескольких лет.

Однако в связи со сложной ситуацией на рынке энергетики дотационные тарифы на электроэнергию для домохозяйств могут расти быстрее, чем ожидалось. Это приведет к увеличению финансового давления на граждан и может потребовать дополнительного выделения государственных субсидий для компенсации затрат на электроэнергию.

В отчете НБУ также отмечено, что фиксация тарифов на различные услуги жилищно-коммунального хозяйства, такие как газ, горячая вода и отопление, оказывает значительное влияние на регулирование инфляции. Повышение этих тарифов может стать существенным фактором, способствующим росту инфляции в стране.

Задержка решений по повышению тарифов может, с одной стороны, временно снизить темпы инфляции. Однако это также может привести к формированию финансовых дисбалансов и ухудшению финансового состояния энергетических компаний. Это, в свою очередь, может натолкнуть на рост рисков нестабильности на рынке энергоресурсов и усугубить инвестиционный климат в отрасли.

НБУ также напоминает, что во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, не касающееся электроэнергии и холодной воды. А сумма оплаты за свет пока остается неизменной – 2,64 грн/кВт-ч.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине опубликованы тарифы на газ до конца апреля 2025 года. Свои предложения обнародовали все 12 поставщиков, присутствующих на рынке. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

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