Тарифы на газ и электроэнергию в Украине: сколько придется платить за каждые кВт*ч и куб в октябре

В Украине тарифы на газ и электроэнергию для большинства украинцев с 1 октября не изменятся. При этом за каждую кВт*ч придется пати меньше тем, кто имеет электрическое отопление.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт*ч, а на газ – 7,96 грн.

Сколько будет стоить электроэнергия и для кого изменится тариф

Тариф на электроэнергию с 1 октября снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч, но только для одной категории потребителей. Речь идет о тех украинском, которые пользуются электрическим отоплением (имеют проект, электрический котел).

Об этом говорится в постановлении КМУ №632. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. Однако если у вас электрическое отопление (с утвержденным проектом , а не просто электрический обогреватель), то вы можете платить за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц по тарифу 2,64 грн/кВт*ч.

Следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля. То есть со следующего месяца и до мая. Даже если в октябре вы не будете пользоваться отоплением, вы получите право пользоваться льготным тарифом.

Сколько будет стоить газ

В Украине до конца апреля будущего года стоимость газа для населения не изменится. Однако количество компаний, снабжающих топливо бытовым потребителям, в сентябре сократилось. Так что с 1 октября будут действовать меньше предложений.

Об этом сообщает издание ГазПравда. Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона , то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп за куб.

Между тем в сентябре рынок газа для бытовых потребителей оставили сразу три компании: Полтавагаз Сбыт, ЭруЛюдям и АсканияЭнерджи.

Таким образом, на 30 сентября на рынке осталось 9 поставщиков. Стоимость кубометра газа для населения в октябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,96 до 9,99 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в НЭК "Укрэнерго" ранее отметили: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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