Тарифы на газ и электроэнергию в Украине: сколько будет стоить куб.м и кВт*ч

В Украине тарифы на газ и электроэнергию с 1 апреля не изменятся. За кубометр газа будут платить 7,96 грн, а за кВт*ч электроэнергии – 4,32 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. На рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 4 компании предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену. Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Стоимость газа для населения в 2025 не изменится. Об этом сообщило сразу несколько собеседников в правительстве. Действующий закон не позволит пересмотреть тариф на газ. "Если даже у нас военное положение заканчивается в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет на повышение тарифа еще в течение полугода. Не будет повышения уже в этом году. Ну, разве очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено", - пояснил собеседник в правительстве.

Так, "Нефтегаз" будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр. Чтобы повысить тариф до завершения военного положения, придется менять закон (т.е. принимать это решение только через парламент и подпись президента). А провести такое непопулярное решение из-за Рады крайне сложно.

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля и составит 4,32 грн за кВт*ч. Об этом говорится в постановлении. В то же время с 1 мая отменят специальный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас тариф для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный тариф).

Кабинет Министров Украины постановлением №37 от 17 января 2025 обновил порядок применения фиксированной цены на электроэнергию для потребителей, пользующихся электроотоплением. Так, для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля включительно будут действовать следующие тарифы:

На объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

На объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 мая отменят специальный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас тариф для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный тариф) . С 1 апреля тариф, в том числе для такой категории, составит 4,32 грн за кВт*ч.

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