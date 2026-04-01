Тарифы на газ и электроэнергию с 1 апреля: сколько будут стоить кВт*ч и куб.м

В Украине тарифы на газ и электроэнергию в Украине не изменятся с 1 апреля. Стоимость тока составит 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Что стоит знать:

Кабинет министров постановлением №632 принял решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения, который действует до 30 апреля 2026 года.

Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев.

"Повышение тарифов для населения было бы очень странным решением. Особенно в условиях дефицита электроэнергии. Изменение цены сейчас не ко времени", – заявила несколько дней назад во время общения с журналистами премьер-миринстерка Юлия Свириденко.

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*час. Об этом говорится в постановлении правительства. Согласно документу, тариф не изменится до 30 апреля 2026-го. Однако, вероятно, сроки действия постановления продлят.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

