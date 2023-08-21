Тариф значительно вырос: как в Украине подорожала ключевая коммунальная услуга

В Украине с июля 2022 года по июль-2023 стоимость коммунальных услуг повысилась на 14,7%. Больше всего – на электричество, сразу на 69,7%.

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Об этом говорится в сообщении Госстата. Отмечается: больше чем на 10% выросли расценки сразу на две услуги. В частности:

уборка мусора – на 14,3%;

содержание и ремонт жилья – на 10,6%.

Значительно меньший рост продемонстрировали услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7%. Еще меньший:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

Впрочем, некоторые услуги ЖКХ в цене не прибавляли. Так, стоимость природного газа осталась на прежнем уровне.

Более того, горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

Когда следует ожидать нового повышения тарифов на свет

В то же время, Минэнергетики не планирует менять текущий тариф на электричество для бытовых потребителей до конца отопительного сезона в 2024 году. Таким образом, в сентябре украинцы будут платить за электроэнергию 2,64 грн за киловатт-час – независимо от объема потребления.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал министр Герман Галущенко.

При этом он объяснил: повышение стоимости электричества было вынужденной мерой. На такой шаг, по его словам, власти пошли ради получения дополнительные средства на ремонт энергосистемы, поврежденной российскими атаками.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – рассказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, мораторий на повышение сразу нескольких коммунальных тарифов может остаться в силе до 2025 года – способствуя удержанию роста инфляции. Речь идет о расценках на газ, горячую воду и отопление.