Тариф на электроэнергию в сентябре для некоторых украинцев снизится до 2,16 грн за кВт*ч: кого коснется

Украинцы, установившие двухзонный счетчик в прошлом месяце, уже с сентября смогут платить за электроэнергию вдвое меньше. Для них будет действовать тариф в размере 2,16 грн за кВт*ч. В то же время, полный тариф на ток составляет 4,32 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. С двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч). Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) – за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Подключение ночного тарифа бесплатно. Но при этом украинцу придется приобрести двухзонный счетчик. Она стоит от 1,6 до 2,4 тыс. грн. Такая покупка скоро окупится. Например, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 460 грн в месяц. Уже через 5 месяцев приобретение счетчика окупится.

Верно ли, что в Европе дешевле, чем в Украине?

На самом деле, стоимость электроэнергии в Украине остается на значительно меньшем уровне, чем в большинстве стран Европы и всех странах ЕС. Недавно Евростат опубликовал свежую статистику. Если сравнить цены на вторую половину прошлого года в странах Европы и действующую стоимость тока для населения, то окажется, что в Украине самый дешевый ток в Европе.

Средняя цена в странах ЕС – 0,2847 евро за кВт-ч (12,88 грн), в то время как в Украине – 0,095 евро (4,32 грн). Самая дорогая электроэнергия в Германии – 0,4 евроцента (18,10 грн). На втором месте Ирландия там за каждую кВт-ч приходится платить 0,379 евроцента (17,15 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ДПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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