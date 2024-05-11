Украина импортировала электроэнергию из трех стран: собственной генерации критически не хватает

В Украине потребности потребителей в электроэнергии покрываются собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренной поставки составил менее 1% от суточного потребления электроэнергии.

Как сообщает Минэнрго, по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии.

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня.

С 18:00 пятницы по 6:30 субботы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось.

"Недостаток электроэнергии прогнозируется и на вечер текущих суток. Просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избегание отключений и усиление устойчивости энергосистемы", – сообщают в Минэнрго.

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов были повреждены газопроводы. Из-за невозможности ремонтных бригад добраться до места повреждений газовики были вынуждены прекратить газоснабжение 1605 потребителям.

Как ранее писал OBOZ.UA, Долгинцевский районный суд Кривого Рога обязал ответчика доплатить за газ почти 62 тыс. грн. Во время проверки счетчика установили нарушения.

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