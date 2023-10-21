Тариф на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометр

В Украине с 1 ноября стоимость газа для населения не изменится. Разница в тарифах составляет до двух гривен за кубометр и зависит от поставщика. При этом абсолютное большинство украинцев покупают голубое топливо у "Нафтогаза".

Тариф для них будет, как и в октябре, в размере 7,96 грн за кубометр. Отметим, 98% украинцев покупают голубое топливо у "Нафтогаза". Это 12,4 млн украинских семей. При этом до сии пор есть возможность выбирать, у кого покупать газ.

Так, стоимость кубометра газа у разных компаний составляет от 7,7 грн за кубометр до 9,99 грн за кубометр. Тарифы действуют до 1 мая 2024 года, поэтому в октябре изменений не было. Отметим, еще в августе Кабмин продлил действия специальных обязательств: компании, которые производят отопление и подогревают воду, смогут покупать голубое топливо по сниженной стоимости.

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Отметим, чтобы не получить платежку с ошибкой, необходимо самостоятельно вносить показания счетчика с 28-го по 5-е число ежемесячно. Даже если вы не живете в доме и не пользуетесь газом, но не хотите его отключать, ежемесячно нужно подавать актуальное показание счетчика (даже если за месяц цифра не поменялась).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с октября будут по новым правилам считать тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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