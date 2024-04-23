Тариф на газ в Украине с 1 мая: сколько будет стоить кубометр

В конце апреля 2024 года истекает срок действия годового тарифа на рынке поставок газа конечным потребителям, в частности от "Нафтогаза". Тариф на газ с мая не изменится. Кубометр будет стоить 7,96 грн у самого популярного поставщика.

Собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают: сейчас нет планов повышать тарифы на голубое топливо. И хотя даже в условиях действующих законодательных ограничений тарифы могли бы поднять отдельным решением, этого делать не будут.

98% украинцев являются клиентами Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" и покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривны за кубометр. Меньше всего могут платить те, кто вовремя рассчитывается за коммуналку. Как сообщают в "Нефтегазе", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы его получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить газ до 15 числа. То есть если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Что будет со стоимостью электроэнергии

Стоимость электроэнергии не изменится как минимум в мае и составит 2,64 грн за кВт*час. При этом в правительстве рассматривают возможность поднять стоимость тока, однако, вероятно, такое повышение может произойти уже летом.

"В мае точно тариф не изменится", – говорит собеседник OBOZ.UA в правительстве. В качестве примера приводит ситуацию в прошлом году, когда обсуждения по тарифу внутри правительства, министерства, профильной комиссии продолжались почти пол года, и при этом тариф удалось повысить только с июня.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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