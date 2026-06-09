Тариф на газ в Украине: когда пересмотрят и какой может быть цена

Тарифы на газ в Украине не будут повышать минимум в течение шести месяцев после окончания войны. При этом после указанного периода стоимость голубого газа должны постепенно повысить до экономически аргументированного.

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По информации OBOZ.UA, согласно подсчетам поставщиков, если бы сейчас отменили ограничение цены, то украинцы платили бы за голубое топливо около 15 грн за куб (вместо действующих 7,96 грн за куб).

Пока МВФ не настаивает на повышении цены. Более того, это было бы незаконно. Мораторий на повышение стоимости газа продлится в течение полугода после окончания войны. Такое решение приняли еще летом 2022-го. Тогда было трудно оценить, как долго продлится война.

Повышать тариф на газ раньше, чем закончится срок действия меморандума, не будут. Даже если бы кредиторы, в первую очередь МВФ, озвучивали бы такое требование, его невозможно было бы реализовать. Для этого пришлось бы собрать необходимое количество голосов в Раде (а голосов для этого нет).

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"Будет либерализация", – оценивают в правительстве перспективы пересмотра тарифов после войны. Проще говоря, цены на голубое топливо больше не будут удерживать на определенном уровне с помощью PSO.

PSO (возложение специальных обязанностей, от английского Public Service Obligation) – это механизм, с помощью которого государство обязывает определенные компании поставлять электроэнергию, газ или тепло для населения или уязвимых потребителей по льготным, фиксированным ценам, вместо рыночных.

Однако уже сейчас, например, в Меморандуме с МВФ говорится о том, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие сроки вполне соответствуют Закону "О меморандуме...".

"Потенциальные меры по реформированию, как только позволят условия, включают постепенное дополнительное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений), внешнее финансирование и прозрачная и исключительная прямая бюджетная поддержка ГП в энергетическом секторе при условии наличия бюджетных ресурсов. После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", – говорится в меморандуме.

Отдельно в документе указано, что обеспечение устойчивости "потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов". То есть даже в МВФ понимают, что сразу поднять цены до рыночных будет трудно.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

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