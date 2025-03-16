Тариф на газ с 1 апреля: украинцам рассказали, сколько нужно будет платить за 1 кубометр до окончания отопительного сезона

До конца отопительного сезона для клиентов "Нафтогаза" (обслуживает 98%, или более 12 млн домохозяйств) не будут менять тариф. Таким образом, до 30 апреля они будут платить за газ 7,96 грн за кубометр.

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О "фиксации" тарифов сообщает "Уряд online". Отмечается: также не будут менять расценки на тепло и электроэнергию.

"Государство гарантирует неизменные зимние тарифы, чтобы помочь каждой семье пройти зиму без дополнительных финансовых нагрузок. Тарифы на газ, тепло и электричество не будут меняться в течение всего отопительного сезона", – говорится в сообщении.

Каким будет тариф на газ с 1 мая

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после окончания отопительного сезона украинцы будут платить за газ по прежним тарифам. Он отметил: в настоящее время Кабмин не обсуждает изменение коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Украинцам присылают платежки за газ с несуществующим долгом

В свою очередь, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что в платежке за газ может быть указана задолженность, даже если на самом деле ее нет. Чаще всего это происходит из-за ошибки в уникальном лицевом счете. Чтобы избежать этого:

Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.

Сверьте номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, если оплата ранее проходила корректно.

Если платите через кассу или терминал, еще раз проверьте все реквизиты перед подтверждением.

Используйте официальные банковские сервисы – они автоматически подтянут ваш корректный номер счета.

"Бывает, что оплата произведена, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно когда платишь наспех. Чтобы избежать этого, следует сверить все данные перед оплатой", – посоветовали газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с февраля 2024-го по февраля 2025-го – тарифы выросли в целом на 19,3%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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