Тариф на газ и электроэнергию с 1 сентября: сколько будет стоить куб и кВт*ч

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине не изменятся в сентябре. Стоимость тока составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. В то же время кубометр газа будет стоить 7,96 грн.

Видео дня

Как подсчитал OBOZ.UA, в среднем семья из трех человек заплатит за газ 78,56 грн за месяц, а за электроэнергию 561,6 грн в сентябре.

Что стоит знать:

Газ не подорожает как минимум до конца следующего отопительного сезона, а решение о стоимости тока действует до конца октября 2025-го.

а решение о стоимости тока действует до конца октября 2025-го. Кабинет Министров постановлением №632 принял решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения, который действует до 30 апреля 2025 года.

Сколько газа тратят украинцы

Норматив потребления газа на одного человека (если есть горячее водоснабжение) составляет 3,29 куб. на человека. Семья из трех человек должна платить за 9,87 куб. газа. Если нет горячего водоснабжения, то норматив на человека составляет 5,39 куб. м, а на троих – 16,17 куб. Тариф "Нафтогаза" составляет 7,96 грн за куб. Итак, если есть горячее водоснабжение, то заплатить придется примерно 78,56 грн в месяц, а если нет горячего водоснабжения – 128,7 грн.

Напомним, прошлый отопительный сезон прошел в условиях исторически низких запасов. Бывшего главу "Нафтогаза" Алексея Чернышева и сейчас упрекают, что он не покупал газ летом прошлого года, и поэтому отопительный сезон был под угрозой срыва. Кроме того, пришлось потратить значительные средства на покупку энергоресурсов.

Сколько электроэнергии потребляют украинцы

Если есть газовая плита, норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек составит 130 кВт*ч. А если нет газовой плиты, то норматив потребления электроэнергии составит 170 кВт*ч. Таким образом, учитывая стоимость электроэнергии в 4,32 грн/кВт*ч, за месяц семье из трех человек придется платить 561,6 грн, если есть газовая плита, и 734,4 грн за месяц, если нет газовой плиты.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем.Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!