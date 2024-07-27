Тариф на газ и электроэнергию с 1 августа: сколько будут стоить кВт*ч и кубометр

Стоимость электроэнергии в августе не изменится по сравнению с июлем и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Действующий тариф будет актуален как минимум до 1 мая 2025-го. При этом кубометр газа будет стоить 7,96 грн.

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Как рассказала OBOZ.UA заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. На вопрос, снова ли пересматривать цены на электроэнергию, она ответила: "Таких планов нет. О повышении тарифа: 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", - сказала она.

Тариф на газ с 1 августа не изменится. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн. Об этом сообщили в компании "Нефтегаз". "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.

"Нафтогаз Украины" обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств, получающих голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Соответственно, клиенты компании могут не волноваться о неожиданных изменениях в своих коммунальных платежах", – отмечают в компании.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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