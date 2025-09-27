Тариф на электроэнергию с 1 октября: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине с 1 октября тариф на электроэнергию не изменится – кВт*ч будет стоить 4,32 грн. В конце октября завершится действие постановления, которым фиксируется действующий тариф на электроэнергию. Несмотря на слухи, в правительстве пока не планируют пересматривать стоимость света. При том, ситуация все еще может измениться.

Собеседники OBOZ.UA в правительстве убеждают: сейчас никто возможности пересмотра цены на электроэнергию не рассматривает. Вероятно, действующий тариф продлят до конца отопительного сезона (то есть до мая 2026-го).

Что будет с тарифом на электроэнергию

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и составит 4,32 грн за 1 кВт*час. Об этом говорится в постановлении правительства. Тариф не изменится до 31 октября 2025-го.

В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

