Что будет с ценами, зарплатами и тарифами: новые оценки НБУ

По прогнозу Национального банка, инфляция составит 7,5% в конце 2026 года, а в дальнейшем будет находиться близко к цели 5% и достигнет ее в 2028 году. Экономика в этом году вырастет на 1,8%, а в последующие годы восстановление ускорится до 3-4% в год.

Видео дня

Об этом говорится в публикации НБУ. Кроме того, Национальный банк также прогнозирует рост коммунальных тарифов и пересмотр минимальной зарплаты.

Тарифы на коммунальные услуги должны повысить

Национальный банк не имеет никакого отношения к коммунальным тарифам, однако прогнозирует рост инфляции. Общая инфляция зависит, в том числе, и от стоимости коммунальных услуг. Именно поэтому Национальный банк также прогнозирует и динамику цен на коммунальные услуги, не обладая при этом информацией о планах правительства пересматривать тарифы.

"НБУ не владеет информацией о возможных решениях в этой сфере и не участвует в формировании тарифной политики. В то же время, учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы после массированных обстрелов возросла вероятность дальнейшего постепенного и поэтапного приведения части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в прогнозе НБУ.

В то же время, точно определить размер будущих тарифов на коммунальные услуги крайне сложно. Кроме того, НБУ считает, что до конца отопительного сезона тарифы не будут пересматривать.

Будут расти также и зарплаты

Так, минимальная зарплата с 2026-го до 2027-го вырастет с 8647 до 9374 грн. А в 2028-м этот показатель должен достичь 9997 грн. Важным фактором также остается значительный дефицит кадров. Недавние исследования свидетельствуют о росте экономической активности и занятости украинских мигрантов в Польше и Германии.

Также исследования фиксируют высокий уровень знания языка страны-реципиента по сравнению с предыдущими опросами. В большинстве стран ЕС продолжают действовать программы содействия адаптации украинских мигрантов, что уменьшает вероятность их возвращения в Украину. Ухудшение миграционных тенденций увеличит дефицит рабочей силы и сократит количество внутренних потребителей.

Смягчить дефицит рабочей силы могут более быстрая нормализация экономических условий, наращивание инвестиций и создание новых рабочих мест, а также меры государственной политики, направленные на возвращение мигрантов.

Что будет с инфляцией

Базовый сценарий прогноза НБУ основывается на предположении о постепенной нормализации условий для функционирования экономики. Он учитывает текущие последствия обстрелов и разрушений, а также достаточные объемы внешнего финансирования на прогнозном горизонте.

В ближайшие месяцы инфляция будет продолжать снижаться, прежде всего благодаря остаточным эффектам от роста урожаев в 2025 году. В то же время последствия масштабных разрушений в энергетике будут давить на цены как через рыночные, так и административные механизмы. На фоне низкой базы сравнения это повлечет умеренное ускорение инфляции во втором полугодии 2026 года. Как следствие, по итогам года инфляция снизится умеренно – до 7,5%.

В последующие годы инфляция вернется на траекторию устойчивого замедления благодаря нормализации ситуации на рынке труда, умеренной импортируемой инфляции, постепенному наращиванию урожаев и мерам монетарной политики НБУ. Восстановление энергосектора тоже будет способствовать снижению инфляции, в то же время повышенные расходы бизнеса на энергоавтономность еще долгое время будут давить на цены. НБУ прогнозирует, что инфляция замедлится до 6% в 2027 году и до цели НБУ 5% в 2028 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако сейчас он поставлен на паузу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!