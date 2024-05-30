С 1 июня за свет придется платить почти вдвое больше: кто останется со старым тарифом и реально ли потреблять всего 100 кВт*ч в месяц

В Украине тариф на электроэнергию с 1 июня вырастет с 2,64 до 4,8 грн за кВт*ч (при потреблении от 100 кВт*ч в месяц). В результате семья со средним потреблением (168 кВт*ч) будет ежемесячно платить за электроэнергию 806,4 грн. вместо 443,5 грн. Официально решение еще не было принято, однако об этом уже заявили депутаты профильного комитета Рады, ряд энергетических экспертов, а также анонимные собеседники в правительстве.

Решения должны официально принять в ближайшее время. О том, к чему оно приведет, кто и сколько будет платить и кого не коснется подорожания, читайте в материале OBOZ.UA.

На что хватит 100 кВт*ч?

В среднем украинцы потребляют около 168 кВт*ч электроэнергии в месяц (последние данные Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам). 100 кВт*ч – норматив потребления электроэнергии на семью из двух членов. Но это должна быть очень экономная семья. Более того, столько можно тратить в случае, если не просто экономить, а отказаться от использования части техники.

К примеру, использование кондиционера в течение нескольких часов в сутки может увеличить потребление примерно на 70 кВт*ч (зависит от класса энергоэффективности, мощности, условий эксплуатации). Кроме кондиционера:

Компьютер или ноутбук (5 часов в день) – от 20 до 81 кВт*ч в месяц;

Холодильник (круглосуточно) – от 17,1 до 38,4 кВт*ч (в зависимости от класса энергоэффективности).

Телевизор (5 часов в день) – от 6,5 до 30 кВт*ч в месяц (в зависимости от модели).

Стиральная машинка (дважды в неделю по часу) – от 17 до 25 кВт*ч в месяц.

Электрический чайник (час в неделю) – от 10 до 22 кВт*ч.

Микроволновая печь (час в неделю) – от 5 до 11 кВт*ч.

Фен (час в неделю) – от 2,5 до 5,5 кВт*ч.

Утюг (час в неделю) – 6 кВт*ч.

Кроме того, электроэнергия тратится на интернет, зарядку гаджетов, освещение и т.д. Для большинства семей потребление электроэнергии в 100 кВт*ч в месяц – мало. Это сложно, если у вас: электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, электрический бойлер, или вы пользуетесь мощным компьютером.

Ежедневное использование кондиционера летом "потянет" около 70 кВт*ч. С действующим до 1 июня тарифом это всего 184,8 грн. А с новым тарифом в 4,8 грн – уже 336 грн. В правительстве надеются, что значительное удорожание тока заставит украинцев тратить меньше.

А что будет с субсидиями?

После удорожания электроэнергии перерасчет субсидии должен произойти автоматически. Дело в том, что субсидию украинцам выделяют на определенный объем коммунальных услуг. К примеру, 1,6 кубометра горячей воды на одного члена семьи. Как только кубометр воды дорожает, растет и размер субсидии.

Субсидианты подорожания на себе не почувствуют. Они платят за коммунальные услуги определенный процент от дохода семьи (не более 20%, чем беднее семья, тем меньше процент). Стоимость коммунальных услуг, превышающая указанный процент, покрывает субсидия.

Субсидианты и те, кто потребляют до 100 кВт*ч в месяц (или обеспечивают себя электроэнергией с помощью собственной СЭС) – единственные две категории, которые практически не ощутят на себе подорожание тока. Проблем с выделением субсидий не будет. В настоящее время этим занимается Пенсионный фонд Украины. И хотя расходы на субсидии действительно должны вырасти, за счет роста тарифов государству нужно будет меньше выделять на покрытие тарифе на электроэнергию. Сейчас компании получают компенсацию из бюджета за то, что на нужды населения продают электроэнергию по цене значительно ниже рыночной.

А ночной тариф отменят?

Решения об отмене ночного тарифа пока не принимали. До удорожания ночной тариф позволяет в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию 1,32 вместо 2,64 грн за кВт*ч. После подорожания это может быть 2,4 вместо 4,8 грн за кВт*ч.

Установка двузонного счетчика может стать действенным методом сбережения и даже компенсации роста тарифов. Счетчик стоит около 2 тыс. грн. Если вы в месяц потребляете 200 кВт*ч и сможете перенести на ночной период половину потребления, ежемесячная экономия – 250 грн. Счетчик полностью окупится через 8 месяцев.

В некоторых населенных пунктах компании, занимающиеся распределением электроэнергии, также предоставляют услугу по продаже и установке двухзонных счетчиков. Вы можете купить такой счетчик самостоятельно, однако без энергетической компании заменить его невозможно.

Проблема еще в том, что графики отключения электроэнергии при росте потребления возможны также и в ночной период. В таком случае потребление будет зависеть не только от своих планов, но и от утвержденных графиков.

Реально ли сократить потребление до 100 кВт*ч?

Фонд энергоэффективности опубликовал советы по экономии электроэнергии. Среди них:

использование энергосберегающих ламп. Замена ламп накаливания в квартире может дать экономию до 15% только на освещении;

Замена ламп накаливания в квартире может дать экономию до 15% только на освещении; выключать свет там, где он не требуется. В одной комнате не используйте более одного светильника, а уходя из помещения, гасите свет;

В одной комнате не используйте более одного светильника, а уходя из помещения, гасите свет; не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Так называемая фантомная нагрузка способна съедать до 15% электроэнергии;

Так называемая фантомная нагрузка способна съедать до 15% электроэнергии; используйте энергосберегающие бытовые приборы. Современная энергосберегающая бытовая техника потребляет гораздо меньше энергии, чем любая другая. А выбирая экономичный режим работы такой техники можно экономить до 40% энергии;

проверьте и в случае необходимости позаботьтесь о замене старой проводки. Иногда повышенное потребление электричества возникает из-за устаревшей электропроводки;

Иногда повышенное потребление электричества возникает из-за устаревшей электропроводки; минимизируйте использование электричества в местах общего пользования дома. По возможности выключайте свет в местах общего пользования, позаботьтесь об установке светильников с датчиками движения или с использованием других систем, поддерживающих функции дымирования – регулировка интенсивности света в зависимости от суточного времени или индивидуальных особенностей помещения и т.д.

А куда потратят собранные денежные средства? Отключений не будет?

За счет нового тарифа удастся собрать дополнительно около 65 млрд. грн. Большую часть (70%) средств получит "Энергоатом", еще 30% – "Укргидроэнерго". Повышение тарифов даст дополнительный ресурс, в том числе для проведения ремонтных работ, однако на графики отключения это не повлияет.

Дело в том, что даже если энергетики сразу получают всю необходимую сумму для проведения ремонтных работ, заказ и изготовление оборудования у международных компаний может занять месяцы или годы. В настоящее время в экспертной среде принято озвучивать сроки сохранения дефицита в системе в два года. Однако это не означает, что в течение двух лет будут действовать графики отключения.