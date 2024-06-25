Тариф на электроэнергию и газ: каких сумм ждать украинцам в платежках

С 1 июля 2024 года тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 4,32 грн за киловатт-час, в то время как тарифы на газ останутся без изменений. Домохозяйства с двухзонными счетчиками смогут сэкономить, платя за электроэнергию ночью всего 2,16 грн за кВт/ч.

Видео дня

OBOZ.UA разобрался, какие платежки ждать украинцам. И по какой стоимости считать счетчики в июле.

Тариф на природный газ останется без изменений несмотря на длительный период без пересмотра стоимости. Власти установили мораторий на повышение цены с начала войны, и в этом году поставщики решили не изменять стоимость.

Большинство украинцев, обслуживаемых ГК "Нефтегаз Украины", будут продолжать платить 7,96 грн за кубический метр газа. Однако согласно данным профильного портала "ГазПравда", другие потребители, в зависимости от поставщика, могут платить разную стоимость за кубометр голубого топлива, которая колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

В то же время с июля украинцам придется больше платить за электроэнергию. Из-за сложной ситуации в энергосистеме тариф на электроэнергию вырастет до 4,32 грн за киловатт-час по сравнению с предыдущими 2,64 грн.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 до конца апреля 2025 года. Принимая за основу новый тариф, в июле платежки за электроэнергию вырастут так:

если потреблено 250 кВт-ч – 1080 грн (было 660 грн);

(было 660 грн); если потреблено 500 кВт-ч – 2160 грн (было 1320 грн);

(было 1320 грн); если потреблено 1000 кВт-ч – 4320 грн (было 2640 грн).

Для домохозяйств с двухзонными счетчиками будет действовать "ночной тариф", что позволит сэкономить. Ночью, с 23:00 до 07:00, они будут платить вдвое меньше – 2,16 грн за кВт/ч. Средние затраты на электроэнергию для квартир изменятся следующим образом:

за 1-комнатную квартиру – 648 грн (среднее потребление – 150 кВт-ч);

(среднее потребление – 150 кВт-ч); за 2-комнатную квартиру – 1080 грн (среднее потребление – 250 кВт-ч);

(среднее потребление – 250 кВт-ч); за 3-комнатную квартиру – 1512 грн (среднее потребление – 350 кВт-ч).

С 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года, в течение отопительного сезона, потребители, использующие электроотопительные установки, будут платить по льготному тарифу – 2,64 грн/кВт-ч при потреблении до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц. Это поможет частично снизить расходы на обогрев жилья в зимний период.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине действует экспериментальный проект, упрощающий получение жилищной субсидии, позволяя подать упрощенное заявление "в один клик" через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или приложение Действие. Для подачи заявления можно также обратиться в сервисный центр Фонда, уполномоченных должностных лиц или отправить заявление по почте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!