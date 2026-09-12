Тариф на электроэнергию для части украинцев изменится с 1 октября: какой будет действовать

В Украине с 1 октября изменится тариф на электроэнергию для тех, у кого электрическое отопление. Они вплоть до 30 апреля 2027 года смогут платить за 2000 кВт·ч электроэнергии по цене 2,64 за каждый кВт·ч.

Видео дня

Об этом сообщают ряд поставщиков электроэнергии. Общий тариф (4,32 грн) при этом не изменится. В целом с 1 октября будут действовать следующие тарифы:

в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) для таких потребителей до 2000 кВт·ч (включительно) будет действовать тариф 2,64 грн за 1 кВт·ч, для потребления свыше 2000 кВт·ч будет действовать тариф 4,32 грн за 1 кВт·ч

(включительно) для таких потребителей до 2000 кВт·ч (включительно) будет действовать тариф в период с 1 июня по 30 сентября (включительно) тариф составит 4,32 грн за 1 кВт·ч за весь объем потребления;

Для установления соответствующего тарифа необходимо предоставить поставщику электроэнергии паспорт точки распределения, оформленный оператором системы распределения, в котором будет указан тип электроотопительной установки, её мощность и дата ввода в эксплуатацию.

Тарифом на электроотопление могут воспользоваться владельцы частных домов и квартир в многоэтажных домах при условии отсутствия другого вида отопления. Перед подачей заявки уточните у своего поставщика, не был ли этот тариф уже подключен.

Как снизить счета за свет уже сейчас?

Двухзонные счетчики: позволяют платить всего 2,16 грн за кВт·ч в ночное время (с 23:00 до 07:00).

позволяют платить всего в ночное время (с 23:00 до 07:00). Энергоэффективность: использование приборов класса А+++ и отключение техники из режима ожидания помогает существенно снизить ежемесячное потребление.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине повысили тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своем сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!