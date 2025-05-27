Таких цен на газ в Украине не было уже два года: что будет с тарифами для населения

Цены на природный газ на украинском рынке достигли максимальной отметки с начала 2023 года - 23 000 грн/тыс. куб м, или 23 грн/куб. м. Впрочем населения это не должно коснуться (по меньшей мере непосредственно), поскольку в Украине с 2022 года действует мораторий на повышение цен на голубое топливо и его распределение для населения.

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Как свидетельствуют котировки Natural Gas ExPro, 26 мая цены на природный газ достигли 22,8-23,2 тыс. грн/тыс. куб м с НДС (в зависимости от ресурса). Это самый высокий уровень за более чем два года - с февраля-2023.

В пересчете стоимость газа составляет 19-19,33 грн/тыс. куб м (без НДС) или $458-466/тыс. куб м или €38,15-38,83/MWh. То есть это значительно выше, чем на европейском рынке – разница в последние дни достигает €2/MWh, что является самым высоким значением с февраля-2024.

Аналитики объясняют рост цен рыночными механизмами – прежде всего это связано с балансом спроса и предложения. Поскольку в течение всего мая на рынке наблюдалось существенное преимущество спроса над предложением, рост цен был неизбежен.

Среди прочего к дисбалансу привело и решение Кабмина наложить на "Укрнафту" обязательства продавать газ собственной добычи "Нафтогазу" на условиях ПСО. В дополнение "Укрнефтебурение", которое находится в управлении "Укрнафты", также прекратило продажу газа на свободном рынке.

В то же время спрос на газ растет. Конечные потребители покупают больше газа, создавая дополнительные резервы на следующие месяцы. Также на рынке остается дополнительный спрос от государственных компаний, прежде всего "Нафтогаз Трейдинг" и "Оператора ГТС Украины".

"Если разница между украинскими и европейскими ценами на природный газ продолжит увеличиваться, существует высокая вероятность возобновления импорта газа в Украину частными компаниями", – отмечают аналитики.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина одобрила использование Трансбалканского маршрута, который обеспечит возможность альтернативных поставок природного газа. В частности, для этого будут использоваться мощности от Греции в Украину.

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