Света станет больше: в Киеве объявили графики отключения электроэнергии на воскресенье
26 октября в Киеве и Киевской области продолжатся стабилизационные отключения электроэнергии, вызванные российскими обстрелами по энергоинфраструктуре. Согласно обнародованным графикам, света у жителей региона не будет по 2–4 часа, но некоторые очереди ограничивать вообще не будут.
Такие планы обнародованы в официальном Telegram-канале ДТЭК. Пресс-служба предупредила, что отдельные изменения не исключены, особенно в случае новых террористических ударов государства-агрессора по Украине.
Как будут выключать свет в столице
- Очередь 1.1: 11:30–15:30.
- Очереди 1.2, 3.1: 15:00–18:00.
- Очереди 2.1, 2.2, 3.2, 6.1: электроэнергия будет в течение всего дня.
- Очереди 4.1, 4.2: 17:30–22:00.
- Очередь 5.1: 10:00–12:30.
- Очередь 5.2: 20:00–22:00.
- Очередь 6.2: 09:00–12:00.
Как будут выключать свет на Киевщине
- Очереди 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: отключение электричества не предусмотрены.
- Очередь 1.2: 11:30–15:00.
- Очередь 4.1: 15:00–18:30.
- Очередь 4.2: 14:30–18:30.
- Очередь 5.1: 09:00–11:30.
- Очередь 5.2: 10:00–12:00.
- Очереди 6.1, 6.2: 18:00–22:00.
Как узнать свою группу отключений
Чтобы определить, в какой именно подгруппе отключений ваш дом, нужно ввести свой адрес в соответствующем поле на сайте компании ДТЭК, в ее чат-ботах в Viber, Telegram или же в приложении "Киев Цифровой".
Как писал OBOZ.UA, в воскресенье, 26 октября, в отдельных регионах Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии. Украинцев ожидают почасовые отключения и ограничения мощности как для бытовых, так и для промышленных потребителей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!