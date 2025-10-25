Света станет больше: в Киеве объявили графики отключения электроэнергии на воскресенье

26 октября в Киеве и Киевской области продолжатся стабилизационные отключения электроэнергии, вызванные российскими обстрелами по энергоинфраструктуре. Согласно обнародованным графикам, света у жителей региона не будет по 2–4 часа, но некоторые очереди ограничивать вообще не будут.

Такие планы обнародованы в официальном Telegram-канале ДТЭК. Пресс-служба предупредила, что отдельные изменения не исключены, особенно в случае новых террористических ударов государства-агрессора по Украине.

Как будут выключать свет в столице

Очередь 1.1 : 11:30–15:30.

: 11:30–15:30. Очереди 1.2, 3.1 : 15:00–18:00.

: 15:00–18:00. Очереди 2.1, 2.2, 3.2, 6.1 : электроэнергия будет в течение всего дня.

: электроэнергия будет в течение всего дня. Очереди 4.1, 4.2 : 17:30–22:00.

: 17:30–22:00. Очередь 5.1 : 10:00–12:30.

: 10:00–12:30. Очередь 5.2 : 20:00–22:00.

: 20:00–22:00. Очередь 6.2: 09:00–12:00.

Как будут выключать свет на Киевщине

Очереди 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 : отключение электричества не предусмотрены.

: отключение электричества не предусмотрены. Очередь 1.2 : 11:30–15:00.

: 11:30–15:00. Очередь 4.1 : 15:00–18:30.

: 15:00–18:30. Очередь 4.2 : 14:30–18:30.

: 14:30–18:30. Очередь 5.1 : 09:00–11:30.

: 09:00–11:30. Очередь 5.2 : 10:00–12:00.

: 10:00–12:00. Очереди 6.1, 6.2: 18:00–22:00.

Как узнать свою группу отключений

Чтобы определить, в какой именно подгруппе отключений ваш дом, нужно ввести свой адрес в соответствующем поле на сайте компании ДТЭК, в ее чат-ботах в Viber, Telegram или же в приложении "Киев Цифровой".

Как писал OBOZ.UA, в воскресенье, 26 октября, в отдельных регионах Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии. Украинцев ожидают почасовые отключения и ограничения мощности как для бытовых, так и для промышленных потребителей.

