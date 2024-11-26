Света нет, троллейбусы и лифты не работают: последствия сильнейшей атаки РФ на Тернополь
В Тернополе ограничили энергоснабжение – в ночь на 26 ноября город подвергся худшей атаке российскими БПЛА за все время полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В результате был поврежден один из объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр города Сергей Надал. Он подчеркнул, что энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. По состоянию на 6:30 в Тернополе:
- лифты в многоквартирных домах не будут работать до момента полного восстановления электроснабжения, а тех жителей Тернополя, в чьих домах есть свет, просят не пользоваться лифтами из-за возможных перебоев;
- троллейбусы временно не будут курсировать – им взамен пустят автобусы;
- индивидуальные тепловые пункты отключены, а тепло будут подавать в дома напрямую.
Кроме того, в "Тернопольводоканале" обещали восстановить централизованное водоснабжение у всех потребителей до 7 утра. Газоснабжение города обеспечивается в штатном режиме, медицинские учреждения, школы и детские сады работают в обычном режиме.
В городе возобновили работу пунктов обогрева. С 8 утра они открыты по адресам:
- ул. Николая Лысенко, 8 (Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения);
- просп. Объединения, 45 (КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив им. Довженко");
- Привокзальная площадь, 1 (вокзал станции "Тернополь");
- ул. Федьковича, 11 (КЗ "Детский – юношеский пластовый центр").
Кроме того, в Главном управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области сообщили, что развернули 26 стационарных "пунктов несокрушимости". В них есть тепло, вода, освещение, мобильная связь, интернет, питание для мобильных устройств, места для отдыха и аптечки.
"К сожалению, в настоящее время мы не можем запустить движение троллейбусов, поскольку недостаточна мощность города, поэтому увеличено количество автобусов. Садики, школы будут работать – часть за счет штатного освещения, часть за счет работы генераторов", – объяснил Надал в эфире украинского телевидения.
Он подчеркнул, что с подобными случаями Тернополь пока не сталкивался. Поэтому сложившаяся ситуация является худшей с начала полномасштабной агрессии России.
"Она хуже всех предыдущих периодов, но я думаю, если работа будет идти там и дальше, то сможем восстановить и справиться. Все объекты инфраструктуры будут работать", – подчеркнул он.
По словам главы Тернопольской военной обладминистрации Вячеслава Негоды, человеческих жертв в результате вражеской атаки нет. На месте попаданий работают пожарные и полиция. В "Тернопольоблэнерго" предупредили о вынужденных сетевых ограничениях в Тернопольской области для потребителей, но графиков, по которым будет происходить обесточивание, пока нет.
Как сообщал OBOZ.UA, при благоприятном развитии событий зимой в Украине могут проводить кратковременные отключения электроэнергии на 3-4 часа. Этот сценарий считают базовым, и его реализация станет возможной при умеренном температурном режиме и отсутствии новых обстрелов энергосистемы. В то же время в случае реализации кризисного сценария энергетика страны будет работать на грани, а значит, увеличится количество аварийных отключений, а почасовые графики станут привычным явлением.
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