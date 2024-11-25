Графики отключений света могут ужесточить: украинцам рассказали, чего ожидать зимой

При благоприятном развитии событий зимой в Украине могут проводить кратковременные отключения электроэнергии а на 3-4 часа – но только в вечерние часы. Этот сценарий в среде энергоэкспертов считается базовым и его реализация станет возможной при умеренном температурном режиме и отсутствие новых обстрелов энергосистемы. В то же время, при реализации кризисного сценария энергетика страны будет работать на пределе, а значит, увеличится количество аварийных отключений, а почасовые графики станут привычным явлением.

Видео дня

Все же сценариев три, рассказали эксперты DiXi Group. В частности:

Базовый – реализуется при умеренном температурном режиме и отсутствии новых обстрелов энергосистемы.

По нему, в энергосистеме ожидается дефицит до 2 ГВт из-за сезонного роста спроса. При этом решающим фактором станет ограниченный импорт электроэнергии из Европы из-за внутреннего высокого спроса.

Впрочем, восстановление тепловой генерации или увеличение выработки гидроэлектростанций могут уменьшит дефицит. Однако для балансировки энергосистемы могут понадобиться графики почасовых отключений – в вечерние часы возможны кратковременные отключения на 3-4 часа.

Сценарий холодной погоды – реализуется при сильных морозах без новых атак.

Как объясняют эксперты, сильные морозы могут увеличить потребление электроэнергии, что приведет к дефициту в 3,4 ГВт. При этом в случае отсутствия импорта или при нестабильной работе восстановленной генерации дефицит увеличится до 5 ГВт.

В таких условиях, констатируется, неизбежно применение жестких графиков отключений. При чем даже в ночные часы.

Кризисный сценарий – реализуется при атаках на энергосистему и умеренных температурах.

Новые удары по тепловым электростанциям могут вызвать риски для устойчивости энергосистемы. И хотя дефицит не будет таким значительным, как в сильные морозы, сеть будет работать на пределе.

Во избежание перегрузки, отмечается, придется применять аварийные графики отключений. При этом почасовые отключения могут стать привычными – особенно в вечерние часы пикового спроса. В то же время, в случае продолжения атак аварийные графики отключений станут неизбежными.

"В большинстве сценариев (первый и третий) в часы минимальной нагрузки мы можем избежать дефицита, если будет импорт. Однако при морозах минус 10-15 градусов дефицит возможен даже ночью", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после возвращения графиков отключения света вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять становится актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!