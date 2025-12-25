Света местами не будет 13,5 часов: обнародованы графики отключений для Киева на пятницу

В пятницу, 26 декабря, в Киеве снова будут применять графики отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Для большинства очередей в столице запланировано три периода обесточивания в течение суток, еще для трех очередей предусмотрено два периода. Ограничения будут продолжаться в разное время в зависимости от очереди.

Графики отключений вечером во вторник обнародовала пресс-служба компании ДТЭК в своем Telegram-канале. В сообщении отмечается, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому при необходимости графики могут обновлять. Также компания призвала потребителей следить за официальными сообщениями.

Причиной введения длительных ограничений остаются повреждения энергетических объектов в результате российских атак. Энергетики продолжают восстановительные работы, но, как отмечается, полностью компенсировать потери мощностей пока сложно. Поэтому диспетчеры вынуждены равномерно распределять нагрузку между очередями.

В ДТЭК обращают внимание, что даже при наличии обнародованного графика возможны корректировки в течение дня. Все зависит от объемов потребления и состояния сетей в конкретный момент.

Когда в Киеве не будет света 26 декабря

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о продолжительности отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждал, что возможные длительные морозы на уровне -10 градусов могут привести к усилению отключений света – ведь в таком случае потребление резко возрастает и его нечем будет перекрыть.

Зайченко объяснял, что резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии.

