Энергетика перегружена, свет отключают не по графикам: в Киеве и ряде областей аварийный режим. Все подробности

По всей Украине введены почасовые отключения электроэнергии 14 января. При этом по всему Киеву, в части Киевщины, а также в Полтавской, Харьковской и Сумской областях были объявлены аварийные обесточивания без графиков. Кроме того, в Одесской области – сетевые ограничения, которые также не предусматривают расписания.

Аварийные отключения применяется из-за перегрузки оборудования в условиях высокого потребления во время морозов. Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны. Самой сложной остается ситуация в столичном регионе... Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", – заявил на брифинге и.о. министра энергетики Артем Некрасов.

Отключения электроэнергии 14 января: главное

В Киеве, а также в Бориспольском и Броварском районах области не действуют графики. Ситуацию усугубляет мороз и последствия непогоды на Киевщине.

Также Россия массированно атаковала объект инфраструктуры в Кривом Роге на Днепропетровщине. Всего в области в результате ночных атак было обесточено 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч.

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Из-за непогоды обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

Потребление электроэнергии возросло вследствие уменьшения количества обесточенных в результате обстрелов потребителей.

Украинцев призывают максимально уменьшить нагрузку на энергосистему и по возможности ограничить пользование мощными электроприборами. Экономное потребление электроэнергии поможет сократить продолжительность вынужденных обесточиваний.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

По всему Киеву введены экстренные отключения, графики не действуют. Как прогнозируют эксперты, в лучшем случае можно ожидать отключений 12 через 4 часов. При этом все объекты критической инфраструктуры удалось запитать.

Как отмечает специалист по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, столичная ТЭЦ-5, по территории которой РФ нанесла удары, до конца отопительного сезона уже может не заработать на полную мощность. Впрочем, уже реализуются альтернативные варианты, по которым можно использовать ее мощность.

Киевская область

В Бориспольском и Броварском районах ивведены экстренные отключения. "Во время экстренных отключений графики не действуют", – отметили в ДТЭК.

В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Узнавать график по конкретному адресу нужно на сайте.

Днепропетровская область

После новой атаки на Кривой Рог аварийные отключения применялись для более 45 тысяч абонентов, а более 700 домов оставались без теплоснабжения. При этом, по словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, уже к 7 утра все аварийно отключенные абоненты запрошены.

"Котельные разожгли, уже набирают температуру. Коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай. Водоснабжение работает", – сообщил он.

В Днепре и Днепровском районе остаются технические повреждения после атаки на энергообъект в ночь с пятницы на субботу. Однако в целом на Днепропетровщине действуют стабилизационные графики отключений.

Режим ограничений жесткий. Одно отключение может длиться по 7 часов:

Одесская область

Из-за последствий российских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения. Это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.

Такие отключения невозможно спрогнозировать. Они используются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации.

"Энергетическая система нуждается в помощи. Пожалуйста, не включайте все электроприборы одновременно, а пользуйтесь ими поочередно – это поможет избежать аварий и сохранить свет на более долгое время", – отмечают энергетики.

Хмельницкая область

13 января на Хмельнитчине действуют:

график почасовых отключений для населения, при этом объем ограничений увеличен в промежутке с 11:00 до 12:00: у подочереди 3.1 отключение начнется раньше – в 11:00 и продлится, как указано в графике, до 16:00.

график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.

"Не все отключения, происходящие в электросетях, связаны с графиком почасовых отключений. Причинами отсутствия электроэнергии могут являться плановые работы на электросетях или аварийные повреждения", – добавили в облэнерго.

Сумская область

На Сумщине с 08:15 действуют аварийные отключения – с 10:12 для 10 очередей. При этом энергетики напоминают, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью по почасовых. Облэнерго также публиковало такой измененный почасовой график:

Запорожская область

В целом по области действуют графики отключений света:

1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:30-11:00 (4,5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:30-11:00 (4,5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 1.2 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 2.1 – 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 2.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 3.2 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 4.1 – 04:30-06:30 (2 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 04:30-06:30 (2 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 4.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-22:30 (3 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-22:30 (3 ч); 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 5.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 6.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 6.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-22:30 (3 ч).

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в январе 2026-го вдвое увеличила интенсивность атак по энергетике Украины по сравнению с декабрем 2025-го.Если в конце прошлого года атаки происходили в среднем каждые 10 дней, то сейчас с момента предыдущей до последней атаки – прошло всего 5 дней.

