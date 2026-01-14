Премьер рассказала, когда в Киеве улучшится ситуация с отключениями: названа четкая дата

В Украине могут начать снова давать свет по графикам уже с 15 января. Но это возможно при условии, если Россия не будет наносить новые удары по украинской энергетике.

Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, во время заседания Верховной Рады заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, стабилизационные графики могут начать применять с четверга.

"Если не будет массированных атак – хочу это еще раз подчеркнуть, – то у нас с четверга, с вечера, будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в целом и говорить детали, какая подстанция будет восстановлена, но я говорю, что это будет четверг", – отметила Свириденко.

Премьер отметила, что пока не может раскрыть ситуацию с восстановлением энергосистемы Киева, чтобы предотвратить новые удары из России.

"По графикам: конкретно по Киеву, у нас графики – 5 часов со светом и 5 без света – правый берег (это Шевченковский, Подольский частично, Соломенский, Голосеевский, Печерский). График – 3-4 со светом, 9-10 без света – Днепровский, Дарницкий, Деснянский и частично Шевченковский район и Оболонский с правого", – объяснила глава правительства.

