Из-за новых тарифов на свет украинцам пересчитают субсидии: когда ждать выплат

С 1 июня тарифы на электроэнергию для населения повышены на 60%, и автоматический перерасчет субсидий состоится без необходимости обращения граждан. Получатели субсидий увидят новые суммы выплат в июльских платежках.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Согласно Постановлению Правительства от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", предусмотрен автоматический перерасчет жилищной субсидии в случае изменения размера тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Это постановление означает, что получателям уже назначенных субсидий не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины для пересчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию. Пересчет будет произведен автоматически.

Рост тарифа на электроэнергию

Правительство Украины подняло тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-час. Это решение было принято Кабинетом Министров 31 мая. Однако для общежитий тариф остается на уровне 2,64 грн за кВт-ч, а для тех, кто использует электрическое отопление, действуют отдельные условия: во время отопительного сезона (шесть месяцев) действует лимит 2000 кВт по старой цене, а остальные – по новой . В неотапливаемый сезон тарифы будут равны для всех потребителей.

Перерасчет субсидий в связи с ростом тарифов на электроэнергию будет произведен автоматически. Поскольку рост тарифа произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце – июле.

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в своем сообщении пояснила, что согласно постановлению правительства №848 пересчет жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан осуществляется в случае изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Для получателей субсидий важно знать, что перерасчет выплат будет произведен автоматически, и обращаться в органы Пенсионного фонда Украины нет необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, субсидию на оплату коммунальных услуг могут получить лица, уплачивающие больше определенного обязательного платежа, рассчитанного индивидуально в зависимости от дохода и имущественного положения домохозяйства. Для получения субсидии необходимо подать заявление через Пенсионный фонд или центр предоставления административных услуг. В случае отказа в субсидии у человека есть 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные.

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